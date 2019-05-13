 YSK: Seçmen listeleri güncellenmeyecek | TÜRKİYE | DW | 15.05.2019

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TÜRKİYE

YSK: Seçmen listeleri güncellenmeyecek

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'daki İBB Başkanlığı seçiminde 31 Mart'taki seçmen listelerinin aynısının kullanılacağını açıkladı. Güven, seçmenleri YSK'nın sitesine bakmaya davet etti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak olan İBB Başkanlığı seçiminde seçmen listelerinin değişmeyeceğini belirtti. Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu binasının önünde gazetecilere açıklamada bulunan Güven, 31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip olan seçmenlerin, 23 Haziran'da da aynı hakka sahip olacağını söyledi.

YSK'nın seçmen listelerini siyasi partilerle paylaştığını açıklayan Güven, söz konusu partilerin bu listeleri 31 Mart seçimlerindeki listelerle karşılaştırma imkânına sahip olduğunu belirtti.

YSK Başkanı Sadi Güven

YSK Başkanı Sadi Güven

"YSK'nın sitesinden bakabilirler"

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesinin ardından bazı İstanbullular, YSK'nın sitesindeki sistemde seçmen kaydını bulamadığını ifade etmişti.

YSK Başkanı Güven bu konuyla ilgili olarak, "Bugüne kadar 'Kendimi göremedim' diyen vatandaşlarımız, bugün öğleden sonra sistemi vatandaşlara açtığımızda ysk.gov.tr sitesine girmek suretiyle İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını görme imkânına sahip olacak. Sadece sandık kurulları değişecek, onun dışında bir değişiklik olmayacak" dedi.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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