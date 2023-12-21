YSK seçim günü yasaklarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2024 Pazar günü oy verme saatleri ve sonrasında uygulanacak yasakları belirledi. YSK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, 31 Mart Pazar günü saat 06.00'dan gece 23:59'a kadar; alkollü içki satılması içilmesi ve yasak olacak. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler taşınamayacak. Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili bütün yayınlar serbest olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Kararda, "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının; tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına" yer verildi.

ANKA / HT,EC

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