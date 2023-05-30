YSK Meclis'teki sandalye dağılımını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirterek, Meclis'teki partilere göre sandalye dağılımını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Yener, yurt içinde seçimlere katılımın yüzde 88,92, yurt dışında ise yüzde 53,80 oranında olduğunu kaydetti. Yener, "Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür" dedi.

Yener, yapılan seçimler sonucunda "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te çağrısız şekilde toplanacak. Bu oturumda yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre TBMM Başkanı seçilene kadar en yaşlı üye Meclis'i yönetiyor. Bu nedenle Meclis'in açılışını 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak.

DW/JD, TY