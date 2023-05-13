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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Muharrem İnceFotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

YSK: İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

25 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin birinci turdan sonra geçerli olacağını ve 14 Mayıs'ta İnce'ye verilecek oyların geçerli sayılacağını bildirdi.

Yener, Muharrem İnce'nin çekilme dilekçesinin dün YSK'ya ulaştığını, Kurul'un bugün yaptığı toplantıda İnce'nin çekilme başvurusunun ele alındığını belirtti. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade eden Yener, "6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapığı toplantı sonucunda oy birliği ile Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi sonucuna varmıştır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iki aylık kampanyanın ardından cumhurbaşkanlığı adaylığındançekilme kararı almıştı. Sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddiaları ve kendisine yönelik yıpratma kampanyası yürütüldüğünü gerekçe gösteren İnce, açıklamasında Millet İttifakı'na da göndermede bulunmuş ve "Seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullanmıştı.

İnce'nin çekilmesinin ardından pek çok partili Muharrem İnce oy pusulasında yer almaya devam edeceği için yine İnce'ye oy vereceğini açıklamış, bazı partililer ise sandığa gitmeyeceğini söylemişti.

 

DW / AI,ET

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