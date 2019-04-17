 YSK HDP′nin olağanüstü itirazını reddetti | TÜRKİYE | DW | 18.04.2019

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TÜRKİYE

YSK HDP'nin olağanüstü itirazını reddetti

YSK, HDP’nin yerel seçimleri kazanan KHK’lı belediye başkanları ile meclis üyelerine mazbata verilmemesi kararına ilişkin HDP'nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti. 

YSK türk. Hohe Wahlausschuss (DW/H. Köylü)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen başkan ve belediye meclis üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine son verilmiş olması halinde mazbata verilmemesi yönündeki aldığı karara itiraz eden HDP'nin "olağanüstü itiraz" başvurusunu reddetti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada "Yaklaşık 2,5 saat süren tartışmaların ardından, HDP'nin 'olağanüstü itiraz' başvurusu 7'ye karşı 4 oy ile reddedildi. HDP, YSK üyeleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle HSK'ya da başvuruda bulunmuştu" denildi. 

HDP'nin itirazı

HDP, adaylık başvurusu sırasında KHK'lı adayların seçime girmesine onay veren YSK'nın, bu adaylar seçildikten sonra haklarında "mazbata alamayacakları ve belediye başkanı olamayacaklarına” dair hüküm vermesine itiraz etmişti. 

HDP, YSK'nın tutumunu eleştirerek "seçilmemiş adaylara mazbata verilmesini YSK’nın kayyım ataması ve kendisini halk iradesinin yerine koyması" olarak tanımlamıştı.

HDP Genel Merkezi Twitter hesabından yapılan açıklamada "YSK yasadışı kararında ısrar ediyor" denildi.

Diyarbakır’ın Bağlar, Van’ın Edremit, Çaldıran ve Tuşba ilçeleri ile Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi’nde seçimleri kazanan HDP'li adayların, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmeleri gerekçe gösterilerek mazbataları verilmemişti. YSK, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesine hükmedince, bu beş yerin belediyeleri HDP’den AKP’ye geçmişti. Kazandığı beş belediyeyi kaybeden HDP, YSK'nın bu kararına karşı, YSK’ya itirazda bulunmuştu.

Beştaş: HDP'ye uyarı yapılmadı

YSK'nın kararı tartışma yaratmıştı. CHP Parti Meclis Üyesi hukukçu İlhan Cihaner’in YSK’nın CHP’ye KHK’lı adaylar konusunda uyarı yaptığını, ancak HDP’ye benzer bir uyarı yapılmadığını açıklaması tartışmaları alevlendirmişti.

DW Türkçe’ye konuşan HDP Siirt Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyesi hukukçu Meral Danış Beştaş, HDP’nin seçilen belediye eş başkanlarının yanı sıra onlarca belediye meclis üyesinin YSK kararı ile mağdur edildiğini söylemişti. HDP'li siyasetçi kendilerine adaylık sürecinde KHK ile ilgili uyarı gelmediğini belirtmişti.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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