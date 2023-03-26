Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cuhmurbaşkanlığı adaylıklarını kabul etti.

YSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının oy birliğiyle kabul edildiği ilan edildi.

DW / EC, SSB

DW Türkçe'ye nasıl ulaşabilirim?