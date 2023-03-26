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Yüksek Seçim KuruluFotoğraf: DW/Hilal Köylü
PolitikaTürkiye

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları kabul edildi

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylıklarının kabul edildiğini açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cuhmurbaşkanlığı adaylıklarını kabul etti.

YSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruların incelendiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının oy birliğiyle kabul edildiği ilan edildi.

DW / EC, SSB

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