YSK CHP'nin Hatay talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "oyların yeniden sayılması," "geçersiz oyların sayılması" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Hatay'da AKP'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy almıştı. CHP, itiraz süreci devam etmesine rağmen iki gün önce Mehmet Öntürk'e Hatay İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verilmesi üzerine, dün Genel Başkan Özgür Özel ve bir heyetle YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşmüş ve 86 sayfalık itiraz dilekçesini sunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, YSK önünde yaptığı açıklamada "Tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz" demişti.

Bugün toplanan YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı söz konusu tüm talepleri reddetti.

CHP: Hatay'da sandık iradesi hiçe sayılmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, YSK'nın Hatay seçimleriyle ilgili CHP'nin yaptığı bütün itirazları reddetmesine tepki gösterdi. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK, Hatay'da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay'da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil" ifadelerini kullandı.

YSK'nın diğer kararları

Yüksek Seçim Kurulu aynı toplantıda, AKP'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi ile Nevşehir Merkez ile Bitlis Tatvan'da oyların yeniden sayılması; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

Ayrıca CHP'nin Yozgat Boğazlıyan'da seçimin yenilenmesi, MHP'nin Kırşehir Mucur'da oyların yeniden sayımı, DEM Parti'nin Ağrı Hamur'da oyların yeniden sayımı yine YSK tarafından kabul edilmedi.

DW, DHA/ET, JD

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