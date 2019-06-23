YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması

AKP'nin "usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen ve Pazar günü yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin resmi olmayan kesin sonuçları açıklandı. Açıklamayı yapan YSK Başkanı Sadi Güven, ''Yenilenen İstanbul seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibarıyla yüzde 100'ü sisteme işlendi" dedi. Güven'in açıkladığı sonuca göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy aldı, AKP'li rakibi Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy alarak seçimi ikinci kez kaybetmiş oldu.

Resmi olmayan kesin soruçlara göre İmamoğlu yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99'da kaldı. Yüzde 9,22 oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, 31 Mart'taki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e taşıdı.

İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna da asılan birleştirme tutanaklarına göre seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayıldı, 178 bin 599 oy geçersiz kabul edildi.

Sadi Güven seçime katılım oranını yüzde 84.5 olarak açıkladı.

Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar 47 bin 829, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı. Seçime katılan 17 bağımsız aday da 89 ile 577 arasında oy toplayabildi.

İtiraz süreci

YSK Başkanı Güven, olağan itiraz süresinin devam ettiğini belirterek, "Olağan itiraz sürecinde Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek, Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da Cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK’ya da 3 gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek itiraz olursa'' ifadelerini kullandı.

YSK seçimi neden iptal etmişti?

31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yaklaşık 13 bin oy farkla Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı.

Ancak YSK, AKP'nin itirazını haklı bularak sandık kurullarının kanuna aykırı olarak belirlendiği kanaatine varmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip yenilenmesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili açıklamalarında sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı olarak atandığını ifade ederek "hırsızlık" yapıldığını savunmuştu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Erdoğan, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla seçimi ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

DW/TY,BK

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