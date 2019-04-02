YSK AKP'nin itirazını kabul etti

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP'nin usulsüzlük iddiasıyla çeşitli il ve ilçelerde sonuçlara itirazda bulunması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplandı ve İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar verdi.

Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanmamış olması halinde ise il seçim kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiği kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre AKP'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ömer Çelik

Çelik: Saygı duyacağız

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına itiraz sürecinin sadece AKP'nin sandıkların başında, tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç olmadığına dikkati çeken Çelik, "Bütün partilerin gözlemcileri orada... Sürecin patronu hukuktur, yani Yüksek Seçim Kuruludur" ifadesini kullandı.

Şeffaflıktan yana olduklarını dile getiren Çelik, "Sürecin patronu YSK'dır. Hukuk işlemektedir. Hukuki prensiplere bağlılıkla bu işi yürütmekteyiz. YSK'nın itibarını korumak hepimizin vazifesidir. YSK nihai sonucu yayınladığında da hepimiz buna saygı duyacağız" dedi.

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DW / SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe