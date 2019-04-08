YSK AKP'nin itirazını kısmen reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle İstanbul'da 32 ilçede oyların yeniden sayılması kararını görüştü. Toplantının ardından AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel açıklama yaptı. Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini, 31 ilçede yeniden sayım talebinin kısmen reddedildiğini, Büyütçekmece ilçesiyle ilgili taleplere ilişkin kararın ise ertelendiğini söyledi.

Oyların tamamının sayılmasına yönelik taleplerini YSK'ya taşıdıklarını söyleyen Özel, "32 ilçeden 31'ini karara bağladı Yüksek Seçim Kurulu biraz önce. Bir tanesini, Büyükçekmece'yi erteledik. Yarından sonra görüşülecek Büyükçekmece. Çünkü, başka olaylar da var. Büyükçekmece hem ilçe belediyesiyle ilgili olaylar var hem de büyükşehire etkisiyle ilgili olaylar var. Onun için onu erteledik" dedi.

Özel, 31 ilçedeki sandıkların tamamındaki oyların yeniden sayılmasını istediklerini hatırlatarak, "Altı ilçedeki tüm oyların sayılması toplam seçmenin yüzde 6'sına tekabül etti İstanbul'da. 29 bin oy farkı, bu sayılan yüzde 6 ile bugün itibarıyla biraz önceki son rakama göre, 14 bin 604'e geriledi. Şu anda sayım devam etse, yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü" diye konuştu.

Özel bir gazetecinin bundan sonraki sürece ilişkin sorusu üzerine, "Mazbataya İl Seçim Kurulu karar verecek. İl Seçim Kurulu da bu kararı verirken il birleştirme tutanağı tutması lazım. Tüm sandıklardaki bu geçerli geçersiz, şu anda, şu saatte hala bazı yerlerde sayımlar devam ediyor ve şu anda karar verilenler de sayılacak. Ondan sonra olağanüstü yolu bekler beklemez, o İl Seçim Kurulunun vereceği bir karardır. Süreç devam ediyor, ona bizim karışmamız mümkün değil" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı duyuruda partilileri tekrar sayılmasına karar verilen 51 sandıkta nöbete çağırdı.

Yavuz: AKP yeniden itiraz edecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YSK'nın AKP'nin oyların yeniden sayılması talebini reddettiğini belirterek, bir kez daha YSK'ya itiraz edereceklerini kaydetti.

Medya eleştirisi tartışması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki farklı konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik yerel seçim sonuçlarına da değindi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Çelik, "Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef çok vahim bir işe imza atarak medya gruplarının sahibi olan aileleri soyadlarını zikrederek tehdit etmiştir" dedi. Çelik İmamoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu dün yaptığı bir açıklamada bazı medya kuruluşlarını eleştirmişti. İmamoğlu "Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum...İsim veriyorum; NTV'yi, Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

DW / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe