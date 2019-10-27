YPG'ye verilen 150 saatlik süre doluyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı adlı harekât çerçevesinde Rusya ile Soçi'de sağlanan anlaşma uyarınca YPG'ye çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün TSİ 18.00'de doluyor.

Türkiye'nin Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakatta YPG'li milislerin bu süre sonunda Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 444 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinliğe çekilmesinin yer aldığını belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Kürt YPG milislerinin henüz bu şeritten tam olarak çekilmediğini belirterek "Varsa çıkmayan, bunları temizleriz” ifadelerini kullandı.

Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat sonrasında Kremlin’den de YPG’ye tehdit gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kürt güçlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmeyi kabul etmemesi halinde Suriye sınır muhafızlarının ve Rus askeri polisinin de geri çekileceğini ve Kürtleri Türk ordusuyla karşı karşıya bırakacağını söylemişti.

Soçi Mutabakatı'na göre ateşkesin sona erdiği andan itibaren "Barış Pınarı Harekâtı” alanı sınırlarının "batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyelerinin başlaması” öngörülüyor.

Türkiye'nin daha önce ABD ile vardığı mutabakat ise Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölgede güneye doğru 32 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bu mutabakat ile ilan edilen ilk 120 saatlik ateşkesin süresinin dolmasının ardından ABD'li yetkililer, Kürt kaynaklarına dayanarak tüm YPG milislerinin bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu. Ancak yine de bölgeden zaman zaman çatışma haberleri geliyordu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bundan sonra yine çıkmayan varsa onları da etkisiz hale getireceğiz” ifadesini kullandı.

YPG'lilere çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre doluyor

BM Suriye'de ateşkesin uzatılması çağrısı yaptı

Öte yandan BM Suriye Özel Temsilcisi Suriye’nin kuzeydoğusu için yapılan ateşkesin uzatılmasını istedi. Suriye Anayasa Komisyonu’nun Çarşamba günü yapılacak ilk toplantısından bir gün önce Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini açıklayan Geir Pedersen, "Ateşkeslere uyulmasını şiddetle talep ediyoruz ve ülke çapında da bir ateşkes çağrısı yapıyoruz” dedi.

Suriye'nin yeni anayasasını hazırlama hedefiyle 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de toplantılarına başlayacak olan Anayasa Komitesi için son hazırlıklar sürüyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, düzenlediği basın toplantısında "Suriye'de devam eden çatışmalar, ülke bütünündeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olacak ciddi bir siyasi sürecin önemini bir kez daha göstermektedir” diye konuştu.

Anayasa taslağı hazırlanacak

Komite çalışmalarının sonunda bir anayasa taslağının ortaya çıkmasının hedeflendiğini kaydeden Pedersen, söz konusu taslakla ilgili son kararı, bu taslağı oylayacak olan Suriye halkının vereceğini vurguladı. Diplomatik çevreler, Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan şiddet olaylarına rağmen anayasa sürecinin başlamasını bir başarı olarak değerlendiriyor.

Kurulma süreci 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi kararı ile başlatılan Komite, Suriye rejimi ve muhaliflerin listeler konusunda uzlaşamaması nedeniyle yıllardır hayata geçirilememişti. Rejim ve muhalifler arasında uzlaşmaya, BM Özel Temsilcisi Pedersen'in yoğun çabaları sonucu Eylül ayında varılmıştı.

dpa,DW/AÜ,HS

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