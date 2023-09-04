YPG'ye karşı Arap ayaklanmasında ABD devreye girdi

Belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yerel Arap kabileler arasında tırmanan gerilimde Washington araya girdi. Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı Joel B. Vowell'ın, Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ve SDG komutanlarıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki üst düzey ABD'li yetkilinin Pazar günkü görüşmelerinde yerel anlaşmazlıkların ele alındığı ve "şiddetin mümkün olan en kısa sürede yatışması ve kayıpların önlenmesinde" mutabık kalındığı kaydedildi. Reuters haber ajansına konuşan Batılı diplomatlar, Washington'ın bölgede gerilimi yatıştırmak üzere Araplara daha fazla söz hakkı verilmesi için bastırdığını kaydetti.

ABD ordusundan yapılan açıklamada da Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tehdidine karşı barış ve istikrarın devamının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Petrol zengini bölge

Suriye'nin doğusundaki petrol zengini bölgede gerilim, SDG'nin 27 Ağustos'ta Deyrizor Askeri Meclisi Grubu lideri Ahmet el Habil'i tutuklamasının ardından patlak vermiş, Arap aşiretleri bir süreliğine 24 köyün kontrolünü ele geçirmişti. Fırat Nehri'nin doğusunda Arap aşiretlerin yoğun olduğu bölgede YPG hakimiyetine karşı aşiretlerin ayaklanmasında şimdiye kadar 150 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada ise Pazar günü 45 kişinin öldüğü, son çatışmaların Conocco doğalgaz sahası yakınında meydana geldiği bildirildi.

Arap aşiretlerin ayaklanması, ABD desteğiyle 2019'da IŞİD'i püskürterek Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda kontrolü ele geçiren ve yarı özerk bir yönetim kuran YPG'nin şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi tehdit anlamına geliyor. SDG'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 900 Amerikan askeri bulunuyor.

SDG kontrolündeki bölgede bir petrol yatağı Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/F. Dana

SDG'den Esad rejimi ve İran'a suçlama

SDG, Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede kontrolü elinde bulunduran İran ve Rusya destekli milislerin, etki alanlarını genişletmek için SDG bölgelerinde iç ayrılıkları kışkırttığı suçlamasında bulunuyor. SDG sözcüsü, Arap aşiretleriyle yaşanan son çatışmalardan İran ve Şam yönetimini sorumlu tutarak, karışıklık çıkarmak için bölgeye aşiret milisleri gönderildiğini iddia etti.

Araplardan ayrımcılık şikayeti

Arap aşiret reisleri ise IŞİD'in bölgeden çıkması sonrasında SDG'yi ülkenin en büyük petrol kuyularının bulunduğu bölgeye el koymak ve Arapları petrol gelirlerinden mahrum bırakmakla suçluyor. Arap aşiretler, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelere göre Arap bölgelerinin ihmal edildiği şikayetinde bulunuyor.

Arap aşiret liderlerinden Şeyh Mahmud el Carallah, SDG'nin Deyrizor'dan tamamen çıkmasını ve bölge yönetiminin Arap yerlilerin elinde olmasını istediklerini belirtti.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Suriye'deki gelişmeler Ankara'da da yakından takip ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığından Cuma günü yapılan açıklamada bir süredir yaşanan çatışmaların yakından ve kaygıyla takip edildiği belirtilerek, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü YPG ile ABD arasındaki yakın ilişki, Ankara-Washington hattındaki en pürüzlü konulardan birini oluşturuyor.

AFP,rtr,DW / BK,ET

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