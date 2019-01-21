YPG Şam'la müzakerelerin yakında başlamasını bekliyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde savaşan gruplar arasında yer alan YPG, Suriye'nin kuzeyinin geleceğine ilişkin Şam yönetimi ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde başlamasını bekliyor. Reuters'a konuşan YPG komutanı Sipan Hemo, "Müzakere yürütmek için çabalar var. Suriye hükümetinin bakış açısı olumluydu" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in son ziyaretinde kendisi ile görüştüğünü dile getiren Hemo, hem Türkiye'yi memnun etme hem de Suriye'nin kuzeyini koruma konularının ele alındığını söyledi.

Esad ve YPG arasında olası bir anlaşmanın, sekiz yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de direkt çatışmadan kaçınan tarafları bir araya getireceği belirtiliyor. Ancak Esad'ın Suriyeli Kürtlerin federal bir Suriye kurulması arzusuna karşı olduğu biliniyor.

Şam ve YPG arasındaki diyalog çabaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme kararı almasının ardından hız kazanmıştı. Suriyeli Kürtler, Esad yönetimi ile görüşme yürütmek için Rusya'nın arabuluculuğunu istemişti. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürtler, Rusya ile son görüşmelerinde Esad'la uzlaşı için bir yol haritası sunmuştu.

ABD'nin Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'ye olan desteği, ABD-Türkiye ilişkilerinde anlaşmasızlık noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

"Kısa vadede imkansız"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren YPG komutanı Hemo, "ABD'nin kararını uygulamak kısa vadede pratik olarak imkansız" dedi.

IŞİD içerisinde uyuyan hücreler olduğu uyarısını yapan Hemo, "IŞİD, çöküş yolunda. Çok sayıda uyuyan hücre var ve bu bölgede IŞİD'e karşı uzun bir savaş olacak" diye konuştu. Hemo, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge kurma planına ilişkinse olası bölgenin Birleşmiş Milletler’in gözetimi altında olması gerektiğini söyledi.

"Eğer Türkiye bölgemize saldırırsa, gereken cevabı veririz" diyen Hemo, komşuları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini ancak Türkiye'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

"Halifelik bir ayda yuvasından çıkarılacak"

IŞİD'e karşı yürütülen savaş hakkında konuşan Suriye Demokratik Güçleri'nden Mazlum Kobani ise "IŞİD'in son bölgesine yönelik bizim güçlerimizin operasyonumuzda sona gelindi ve IŞİD'lilerin etrafı sarıldı" dedi. AFP'ye konuşan Kobani, "Oradaki IŞİD kalıntılarını etkisiz hale getirmek için bir aya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kobani, "Sözde halifeliğin askeri varlığının sona erdiğini resmen gelecek ay açıklayacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Suriye'deki son kalesi konumundaki doğuda yer alan Hajin'den örgütü çıkarmak için yürütülen operasyonda her iki taraftan da yüzlerce savaşçının hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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AFP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe