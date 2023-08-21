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Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 12 ölü

3 saat önce

Sivas'tan İstanbul'a seyahat eden bir yolcu otobüsünün Yozgat'ta şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Yozgat'taki otobüs kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi
Yozgat'taki otobüs kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: DHA

Sivas'tan dün akşam saat İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan A.T. yönetimindeki bir yolcu otobüsü E-88 Karayolu'nun Yozgat'ın Sorgun ilçe girişine geldiğinde şarampole yuvarlandı. Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası yakınında, hız sınırının kontrol edildiği EDS cihazını yaklaşık 50 metre geçtikten sonra şoförün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bildirildi.

Kontrolden çıkan otobüste meydana gelen kaza sonrası 11 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 19 kişi de yaralandı. Otobüste bulunanlardan 4 kişinin şoför ve muavin olduğu, otobüs şoförünün de olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yaralılar çıkartılıp, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri de Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne getirildi
Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne getirildi Fotoğraf: DHA

"Ana sebep dikkatsizlik, tedbirsizlik"

Olay mahalline gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, daha sonra Sorgun Devlet Hastanesi'ne giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Özkan burada yaptığı açıklamada ilk incelemelerden edinilen sonuçları paylaştı.

Özkan, "Görevli arkadaşların yapmış olduğu ön çalışmaya göre malum sizlerin de gördüğü üzere otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki bariyerleri atlayarak karşı istikamete geçiyor. Ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Muhtemeldir ki ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Ama net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde gündüz vaktinde yapılan çalışmalarla neticelenecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabında olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakan, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. 

DHA/HS,TY

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