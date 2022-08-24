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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/N. Armer
EkonomiAlmanya

YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro

57 dakika önce

Yapılan bir araştırma, YouTube'un Alman ekonomisine 2021 yılında 1,2 milyar eurodan fazla katkı sağladığını ortaya koydu. Almanya'da 100 binden fazla abonesi olan YouTube kanalı sayısının 5 bin olduğu açıklandı.

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Yapılan bir araştırmaya göre, video paylaşım sitesi YouTube, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasına 2021 yılında 1,2 milyar eurodan fazla katkı sağladı.

İngiliz danışmanlık şirketi Oxford Economics'in yaptığı çalışma, YouTube'un Almanya'da 30 bini aşkın kişiye tam zamanlı iş sağladığına işaret etti.

ABD'de 2005 yılında kurulan ve şu an Google'a ait olan YouTube, dünya genelinde ayda 2 milyardan fazla kullanıcının siteye girdiğini ve her gün 1 milyar saati aşkın video izlendiğini belirtiyor.

YouTube, Almanya'da ise 15 yıldır aktif. YouTube Almanya'nın başındaki isim olan Andreas Briese, Almanya'da Ocak 2020 ve Aralık 2021 dönemleri arasında günlük izlenme süresinin üç katından fazla arttığını ifade etti.

Almanya'daki ortalama bir yetişkin, günde yaklaşık 40 dakika YouTube izliyor.

YouTube'u akıllı telefon ya da bilgisayardan ziyade televizyondan izleyenlerin oranı da giderek artıyor. Almanya'da geçen Aralık ayında televizyondan YouTube izleyen kişi sayısının 30 milyon olduğu açıklandı.

Abone sayıları dikkat çekti

Kanalların abone sayılarındaki artış da bu platformun erişim gücünü gözler önüne serdi.

Almanya'da 100 binden fazla abonesi olan kanal sayısının 5 binin üzerinde olduğunu ifade eden Briese, bunun yüzde 20 oranında bir yıllık artışa tekabül ettiğini söyledi.

YouTube Almanya yöneticisi Briese, 1 milyondan fazla abonesi olan kanal sayısının ise 400'ün üzerinde olduğunu ve bunun da yüzde 15'lik bir artış anlamına geldiğini belirtti.

Araştırma kapsamındaki bulgulara, Almanya'daki 3 bin YouTube kullanıcısı, 670 içerik üreticisi ve 500 işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşıldı.

YouTube'un Almanya ekonomisine katkısı hesaplanırken, YouTuber'lardan alınan bilgilerin yanı sıra müzik sektörünün yayımladığı gelir tablolarının dikkate alındığı, ancak YouTube'un bizzat kendisinden herhangi bir veri alınmadığı belirtildi.

DW,dpa/CÖ,TY

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