 Youtube Trump’ın kanalını askıya aldı | DÜNYA | DW | 13.01.2021

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DÜNYA

Youtube Trump’ın kanalını askıya aldı

Youtube Başkan Donald Trump’ın kanalındaki bir videonun şirketin şiddeti kışkırtmaya karşı politikasını ihlal etmesi nedeniyle videoyu kaldırdığını ve kanala içerik yüklenmesinin 7 gün boyunca engellediğini açıkladı.

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Başkan Donald Trump'ın Kongre baskınının ardından sosyal medyada paylaştığı içerikler yüzünden sosyal medya şirketleri tarafından hesaplarına yönelik engellemelerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Google’ın sahibi olduğu Youtube tarafından yapılan açıklamada "Devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle politikamızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık” denildi.

Açıklamada kanala "yeni içerik yüklenmesi 7 gün boyunca geçici olarak engellendi” denildi.

ABD sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamada Youtube'un Trump'ın kanalını kaldırmaması halinde reklamverenlere Youtube'u boykot çağrısında bulunuldu. Trump'ın Youtube kanalında 2,76 milyon abonesi bulunuyor.

Symbolbild Twitter sperrt Trump

Twitter hesabını kapattı, Facebook engelledi

Sosyal medya platformu Twitter hafta sonunda yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın Kongre baskını sonrasında geçici olarak askıya aldığı hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

88 milyondan fazla takipçisi bulunan Donald Trump’ın hesabına geçen haftadan beri ulaşılamıyor. Twitter’den yapılan yazılı açıklamada Trump’ın hesabından cuma günü paylaştığı son iki mesajın platformun şiddete teşvikin yasak olması düzenlemesine aykırı olduğu belirtilerek hesabın kapatıldığı duyurulmuştu.

Twitter’in yanı sıra Facebook ve Instagram da Trump’ın hesaplarını paylaşımları nedeniyle askıya almıştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, devir-teslim törenine kadar en az iki hafta daha Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engellemenin devam edeceğini açıklamıştı.

AFP, Reuters/ SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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