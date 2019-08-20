 YouTube Hong Kong gösteriyle ilgili 210 kanalı kapattı | YAŞAM | DW | 23.08.2019

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YAŞAM

YouTube Hong Kong gösteriyle ilgili 210 kanalı kapattı

Twitter ve Facebook ardından YouTube da Hong Kong'daki gösterilere ilişkin organize bir şekilde olumsuz hava yarattığı iddia edilen 210 kanalı kapattı.

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Twitter ve Facebook'un ardından YouTube da Hong Kong'daki gösterilerle ilgili yanıltıcı yayınlar yaptıkları gerekçesiyle bünyesindeki 210 kanalı kapattığını duyurdu. YouTube'un bağlı olduğu Google'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı organize bir şekilde olumsuz bir hava oluşturduğu iddia edilen kanalların kapatıldığı belirtildi. Ancak açıklamada sözkonusu videoların içerikleriyle ilgili bilgi yer almadı.

Twitter ve Facebook da, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendi platformlarını kullanarak Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı dezenformasyon kampanyası düzenlemekle suçlamışlardı. Twitter, çok sayıda kullanıcı hesabından Hong Kong'daki gösterilere ilişkin yanıltıcı mesajların koordine edilerek dağıtıldığının tespit edildiği ve bu nedenle 936 hesabın kapatıldığını duyurmuştu. Twitter'in uyarısı üzerine Facebook da Çin'deki çok sayıda sayfa, hesap ve grubu kapattığını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen, protesto gösterileri devam etmişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor. Hong Kong'daki gösterileri Çin lehine çevirmek için Pekin yönetiminin sosyal medyada yanıltıcı yayınlar yaptığı iddia ediliyor.

dpa/TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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