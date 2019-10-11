 Yorum: Türkiye′nin harekâtı IŞİD′i güçlendirebilir | TÜRKİYE | DW | 14.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yorum: Türkiye'nin harekâtı IŞİD'i güçlendirebilir

DW’den Matthias von Hein, Türkiye’nin askeri harekâtının yüzbinlerce sivilin yerlerinden olmasının yanı sıra tam olarak yenilemeyen IŞİD’in yeniden güçlenmesine yol açabileceği görüşünü dile getiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da geçen Cuma günü düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da geçen Cuma günü düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan niyetini hiç gizlemedi. Daha Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında bir harita göstermişti. Haritada, Suriye sınırında Türklerin kontrolü altında bulunan bir koridor görülüyordu. NATO müttefiklerinin kararlı ve ortak bir hareketi ile otokrat lideri bu askeri maceradan vazgeçirmek belki mümkün olurdu. Ama bilindiği gibi olaylar farklı bir şekilde gelişti: ABD Başkanı Donald Trump yolu açtı ve Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele olarak gösterdiği, "Barış Pınarı” olarak adlandırdığı askeri operasyona başladı.

Harekâtın başından beri yaşananlara gelince... Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre, Türk birlikleri ve müttefiki olan cihatçı milisler Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 200 bin kişinin kaçmasına neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan videolar, ele geçirilen Kürt savaşçıların ve siyasetçilerin toplu halde öldürüldüğünü gösteriyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper bile bölgede yaşananlar için savaş suçu "gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu. Kürtler, Türk saldırılarına karşı Esad ve Rus müttefiklerinde destek aradı. Ve yüzlerce, belki de binlerce IŞİD yanlısı Kürtlerin kontrolünde bulunan kamplardan kaçtı.

DW Kommentarbild Matthias von Hein

Matthias von Hein

IŞİD'ın çıkarına gelişmeler

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Kürt milisleri hedef alan "teröre karşı operasyonu,” IŞİD'e yönelik mücadeleyi arka planda bırakıyor. Terör halifeliği kuran IŞİD aslında kendi topraklarında yenilgiye uğratılmıştı. Şimdi Türk saldırılarına karşı koymak zorunda kalan Kürt savaşçılar da IŞİD'e karşı mücadelede çok sayıda kurban vermişti. Yaklaşık altı ay önce IŞİD'in son kalesi Bağuz düşmüştü ama IŞİD terör örgütü olarak varlığını sürdürüyordu. Savaşçıları Suriye ve Irak'ın yanı sıra Afganistan'dan Nijerya'ya kadar farklı ülkelerde saklanıyor.

Bölgesel yenilgiye uğratılan IŞİD'in yarattığı tehlikeye ilişkin geçen yıl Aralık yaşanan tartışma eski Savunma Bakanı James Mattis'in görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Başkan Donald Trump, ABD birliklerinin Suriye’den çekileceğini ilk kez o tarihte açıklamıştı. Mattis ise ABD'nin askerlerini çekmesinin IŞİD'in geri dönmesine yol açabileceğini savunuyordu. Mattis'in ardından Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da istifasını sunmuştu.

Yeraltında hayatta kaldılar

Irak'taki deneyimlerinden yola çıkan IŞİD, baskının büyük olduğu dönemlerde hayatta kalmak için sinmenin yeterli olduğunu biliyor. Genellikle de dış güçlerin, yeniden canlanmaları için gereken zemini hazırlayacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ve bununla başlayan kaos şimdi bu zemini oluşturuyor. Kamışlı'da Kürtlerin kontrolündeki bir cezaevine yönelik bombalı saldırıda beş IŞİD savaşçısı kaçmayı başardı. New York Times'in haberine göre, ABD'nin yüksek risk taşıyan 60 cihatçının başka bir yere götürülmesi planları ise başarısızlığa uğradı. Ve IŞİD savaş başladığından beri en az iki saldırı ile varlığını göstermiş oldu.

On binlerce IŞİD yanlısı

Kürt hapishanelerinde yaklaşık 12 bin IŞİD savaşçısının tutulduğu tahmin ediliyor. Mülteci kamplarında da çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu onbinlerce IŞİD yanlısı gözetim altında tutuluyor. Aralarında Almanya'nın da olduğu Avrupa ülkeleri, kendi vatandaşlarını Kuzey Suriye'den getirip, kendi ülkelerinde mahkemeye çıkartma görevini ihmal etti. Beyaz Saray'ın da desteğiyle Özerk Kürt yönetiminin defalarca yaptığı çağrıya rağmen bu gerçekleşmedi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine girme tehlikesi olmasına rağmen, işler oluruna bırakıldı. Şimdi son derece tehlikeli insanların serbest kalacağını ve kendi olanakları ile kim oldukları bilinmeden Almanya'ya geleceklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Üstelik akla gelebilecek her türlü sonuçla.

Yaklaşık üç buçuk milyon Suriyeli sığınmacıya kapıları açma tehdidi nedeniyle Avrupa Erdoğan'ın şantajına boyun eğdi. Muhtemelen serbest kalacak onbinlerce IŞİD yanlısının yarattığı tehlikeyi ise görmezden geldi.

Matthias von Hein

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

Suriye’nin Haseke kentinde IŞİD’li tutukluların kaldığı cezaevi önünde patlama meydana geldi. IŞİD’lilerin kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi. (12.10.2019)  

Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekâtı nedeniyle şimdiye kadar Kürtlerin denetiminde olan IŞİD savaşçılarının kaçma riskinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. (11.10.2019)  

Maas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD’in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. (10.10.2019)  

Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapması halinde tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda olduğunu söyledi. (09.10.2019)  

Benzer içerik

Russland Putin Fernsehsendung Direkter Draht

Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir 11.10.2019

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekâtı nedeniyle şimdiye kadar Kürtlerin denetiminde olan IŞİD savaşçılarının kaçma riskinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

FC St. Pauli - Cenk Sahin

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi 11.10.2019

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor.

Türkei Sezgin Tanrikulu

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı 14.10.2019

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını eleştiren CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alamos Gold Kaz Dağları’ndaki çalışmalarını askıya aldı

Kaz Dağları’ndaki doğa tahribatıyla gündeme gelen madencilik şirketi Alamos Gold, ruhsat yenilenmemesi sebebiyle çalışmalarını durdurdu.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  