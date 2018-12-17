 Yorum: Protesto gösterileri Orban rejiminin sonunun yaklaştığını mı haber veriyor? | AVRUPA | DW | 18.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Yorum: Protesto gösterileri Orban rejiminin sonunun yaklaştığını mı haber veriyor?

Macaristan'da yeni iş kanununa karşı düzenlenen protestolar Orban rejiminin sonunun yaklaştığının habercisi mi? DW'den Keno Verseck'in yorumu:

Ungarn Proteste gegen das Sklavengesetzt in Budapest (Reuters/B. Szabo)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konu algılama hissinin ve iktidar içgüdüsünün çok kuvvetli olduğu söylenir. Gerçekten de son yıllarda bu teşhisi doğrulayan sayısız örneğe rastlamıştık. En çarpıcısı da Orban'ın mülteci krizini kendi amaçlarına nasıl alet ettiğiydi. Orban mülteci krizi sayesinde oylarını rekor düzeye çıkartıp, hafife alınmayacak bir güç konumuna geldi.

Ancak Macaristan hükümetine gösterilen tepkilerin artması ve sokaklara taşan protesto eylemleri karşısında Orban'ın içgüdüsünden şüphe duyulur oldu. Mesai saatlerinin uzatılmasını öngören yasa ile diğer anti demokratik yasa ve uygulamalar her gün binlerce Macar tarafından protesto ediliyor. Macaristan Başbakanı şimdiye kadar protesto eylemleriyle ilgili açıklama yapmadı.

DW Doğu Avrupa muhabiri Keno Verseck

DW Doğu Avrupa muhabiri Keno Verseck

Karşıtlarına insaf tanımıyor

Yakın çevresi, dostları ve sadık medya ise protesto gösterilerine katılanlarla eylemcileri destekleyenlere ateş püskürüyor. Protestolara ‘provokasyon', ‘Soros ajanları', ‘yabancı suçlular', ‘göçmen dostları', ‘saldırgan azınlıklar' ya da ‘Hristiyanlık ve Noel nefreti' gibi yakıştırmalar yapılıyor. Macaristan'da hiçbir şey onun iradesi dışında yapılamadığından, bu yakıştırmalar Orban'ın hoşuna gidiyordur. Yakın çevresindekiler bile onun çizgisinde kaldıklarından emin olmadan ağızlarını açmıyorlar.

Orban rejiminin eleştiriye etiket yapıştırma tarzı şimdiye kadar protestoları körüklemekten başka bir şeye yaramadı. Budapeşte yönetiminden gelen suçlamalar saçmalığı da aştığından, insanın adeta nefesi kesiliyor. Orban sisteminin mantığına uygun olması da asıl endişe kaynağı.

Orban retoriğinin giderek toplumun yararını ve sorumluluk bilinciyle sürdürülebilir yönetim şeklini gözeten demokratik rekabetten uzaklaştığı görülüyor. Onun yerine ölüm kalım mücadelesi, savaş ve barış, iyi ile kötü, aydınlıkla karanlık öne sürülüyor. Şekil zamanla içeriğe dönüşüyor. Macaristan Başbakanı iktidarı kontrol mekanizmalarını birer birer susturdu ya da ellerini kollarını bağladı. Filozof Gaspar Miklos Tamas uzun süre önce Orban'ın iktidarı kendi isteğiyle devretmeyeceğini söylemişti. Artık çoğu Macar da Orban'ın seçimle görevden uzaklaştırılamayacağına ve rejimine sadece şiddet kullanarak son verilebileceğine inanıyor.

Gösterilerde de aşırılık artıyor

Şu günlerde isyanın ilk işaretleri gelmeye başladı. Geçen hafta Macaristan parlamentosunda Avrupa'da benzeri görülmemiş olaylar yaşandı. Başkanlık kürsüsü işgal edildi, genel kurul salonunu güvenlik güçleri bastı ve muhalefet protesto çığlıkları eşliğinde genel kurulu terk etti. Sokak gösterilerinde de radikal söylemlerin artmaya başladığı görülüyor.

Orban'ın aşırı kavgacı yönetim tarzını değiştireceği sanılmıyor. Macaristan ve Macar halkı için üzücü bir durum. 30 yıl önce Doğu Avrupa'daki demokratik gelişmesinin öncülüğünü yapan Macaristan maalesef karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor.

Keno Verseck

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Ungarn, Demonstration in Budapest

Orban'a karşı son beş günde dördüncü gösteri 17.12.2018

Macaristan’da Viktor Orban hükümetine karşı protestolar sürüyor. Başkent Budapeşte’de toplanan yaklaşık 15 bin kişi, mecliste kabul edilen yeni iş kanununu protesto etti.

Ungarn | Anti-Orban Protest in Budapest

Budapeşte'de Orban hükümetine protesto 14.12.2018

Macaristan'da Orban hükümeti iki gündür protestocuların hedefinde. Budapeşte'deki gösterilerde tansiyon gece yükseldi. Çıkan çatışmalar sonucu iki polis yaralandı.

Ungarn - Soros-Stifung zieht sich nach Berichten aus Ungarn zurück

Macar hükümeti Soros'un üniversitesine sıcak bakmıyor 08.11.2018

Macaristan hükümeti Amerikalı milyarder Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam etmesini öngören anlaşmayı imzalamak istemiyor. Hükümet sözcüsü, "Hiç kimse imtiyazlardan faydalanamaz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Theresa May

Brexit için parlamento oylaması Ocak ortasında

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB üyeliğini sonlandıracak anlaşmanın parlamento oylamasının 14 Ocak haftası yapılacağını açıkladı. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, May'e karşı güvensizlik oylaması istedi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  