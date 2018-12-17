Yorum: İklim zirvelerinden taviz bir seçenek değil

Ünlü Alman iklim araştırmacısı Hans Joachim Schellnhuber’in ortaya attığı soru son derece meşru: Binlerce kişinin katıldığı, geceler boyunca müzakere edilen dev iklim konferansları küresel iklim sorununu ele almak için ne kadar elverişli? Hele ki iklim zirvelerinden çıkan sonucu sadece uzmanların anladığı ve sera gazlarının 90'lı yılların başından beri bu zirvelerin düzenlenmesine karşın hiç etkilenmeden arttığı düşünülecek olursa…

Devletler ayak diriyor

Bilim insanlarının çarpıcı uyarıları ile siyasetçilerin iklim değişimine engel olmak için yaptıkları arasındaki tutarsızlık, insanı çileden çıkaracak türden. Almanya'nın da aralarında olduğu kömür üreten birçok ülkede yenilenebilir enerjiler halihazırda enerji üretiminde yüksek bir orana ulaşmış durumda. Ancak hâlâ kömürle rekabet edebilir ucuzlukta bir kaynak olmadığı için sera gazları yeterince vergilendirilemiyor. Hem bu tür vergilere hem de kömür ve petrole siyasi bir karar alarak son verilmesine Almanya, ABD, Rusya, Doğu Avrupa ve Arap ülkeleri karşı çıkıyor.

Kömürün günlerinin sayılı olduğu ve yeni yatırımların da kârlı olmadığı tüm uzmanlarca kabul ediliyor. Buna karşın ticaretin soğuk yasası işlemeye devam ediyor. Otomobil, uçak ve gemi trafiğinin yarattığı gaz salımları artıyor. O nedenle iklim koruma konusunda şu anda çok sınırlı bir mesafe kat edilmiş durumda.

Zirvenin alternatifi yok

Peki öyleyse dev zirveler faydalı mı? Bunu Marshall Adaları'ndan, Fiji'den ve Afrika'nın diğer birçok ülkesinden gelen delegelere sormak gerek. Kendileri açısından ortada bir ölüm kalım meselesi olduğunu başkalarına duyurmak için Birleşmiş Milletler iklim konferanslarından başka seslerini duyurabilecekleri bir forum bulunmuyor. Katoviçe'de pek öne çıkmamış olsa da 2020 yılına kadar ülkeler, iklimin korunması için yılda toplamda 100 milyar dolar ayıracaklar. Tahminlere göre bunun 80 milyarı çoktan toplandı bile. İklim konferansları olmasaydı bu para da olmazdı.

Ayrıca iklim zirveleri küresel sorunlara çokuluslu çözümler bulmak için günümüzde sayıları oldukça azalmış olan, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki forumlardan biri. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu yüzden de Katoviçe'deki delegelere tekrar tekrar birleşme uyarısı yaptı.

Zahmetli iklim konferanslarının somut sonucu belki de birkaç on yıl içerisinde belli olacak. İklim değişimi küresel bir sorun ve ancak birlikte çözüme kavuşturulabilir. Bu hep söyleniyor ancak bir o kadar da doğru. 2020 yılında Paris Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve iklimin korunması için tek araç da bu. O yüzden de dev konferansların sürmesi gerekiyor, tüm yetersizliklerine rağmen.

Jens Thurau

©Deutsche Welle Türkçe