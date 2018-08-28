 Yorum: Chemnitz’teki fiyasko | ALMANYA | DW | 28.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Yorum: Chemnitz’teki fiyasko

Almanya’nın doğusundaki Chemnitz’te Pazar gününden beri aşırı sağcıların neden olduğu şiddet olayları yaşanıyor. DW’den Hans Pfeifer ülkede aşırı sağcı yapılara karşı etkin bir şekilde mücadele edilemediğini savunuyor.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

Saksonya eyaletinin Chemnitz kentinde gece olunca, birçok gazeteci haber geçmeye son veriyordu. Zira çok tehlikeli olan durumu tam olarak kestirmek pek mümkün değildi. Kentin her yerinde şiddete hazır aşırı sağcı gruplar geziniyordu. Ve durum sık sık çığırından çıkıyordu. Bir muhabirin burnu kırıldı, canlı yayın sırasında gazeteciyi yana iten bir adam kameralara Hitler selamı verdi. Yüzlerce Neonazi, holigan ve kentin şiddete hazır sakini macera hevesiyle içlerindeki saldırganlığı boşaltmak istiyordu. Polis ise bu durum karşısında zorlanıyordu, zira yeterince görevli memur yoktu. Açık bir toplum için hiç de iyi bir gün değildi.

Aşırı sağcı güruh yıllardır örgütleniyor

Durumun bu kadar ileriye gitmesinin nedeni şaşırtıcı ve moral bozucu bir gerçeğe dayanıyor: Almanya’da, Hitler liderliğindeki suçların yaşandığı bu ülkede, aşırı sağ şiddet ve organize aşırı sağcıların yarattığı tehdit bugüne kadar yanlış değerlendirildi, zararsızmış gibi gösterildi ve hatta kabul edildi. Chemnitz’te olayların çığırdan çıkışı bunun bir yeni kanıtı daha oldu. Zire olaylar hiç de spontane bir şekilde gelişmedi.

Video izle 01:02
Şimdi canlı
01:02 dk

Almanya'daki gösterilerde 6 kişi yaralandı

Chemnitz’te Neonaziler yıllardan beri yerel bir futbol klübü çevresinde örgütleniyor. “NS Boys” adı zihniyetleri konusunda her şeyi söylüyor. Aşırı sağcı gruplar, kentin bazı kesimlerinde caddelerde egemenliği sağlamak için uğraşıyorlar. Bu gruplar, bir alt kültür şeklinde, Almanya çapında oluşturdukları ağ aracılığıyla deneyimlerini paylaşarak faaliyet gösteriyorlar. Küçük gruplar olmalarına rağmen, iyi eğitimden geçmişler ve etkinler. Bu nedenle de 27 Ağustos 2018 tarihindeki protesto yürüyüşü için kısa sürede insanları harekete geçirebildiler.

Polis, insanların harekete geçirildiğinden ve bu yapılardan haberdardı. Buna rağmen, güvenlik ve düzenin sağlanması için daha fazla sayıda polis göreve hazır tutulmadı. Siyasiler ve güvenlik kurumları bu tehditi yeterince ciddiye almıyorlar. Neden? Çünkü bu memurların ve siyasilerin çoğu şiddete başvuran aşırı sağcıların hedefinde yer almıyor. Basitçe dile getirmek gerekirse: Kurbanlar ile empati kurulmuyor.

Deutsche Welle Pfeifer Hans Portrait (DW/B. Geilert)

Hans Pfeifer

Nefretin hedefi Almanya'daki demokrasi

Burada tehlikeli bir yanılgının açıklığa kavuşturulması gerekiyor: Sokaklara çıkan bu insanların nefreti ne izlenen mülteci siyasetine ne de Angela Merkel’e yönelik. Bu nefret Almanya’daki demokrasiyi hedef alıyor. Nefret yayan bu çeteler, Alman Anayasası'nın neredeyse her maddesini, örneğin insanlık onurunu, vatandaşların eşitliğini koruyan, din, etnik köken veya cinsiyet nedeniyle ayrımcılığı yasaklayan maddeleri reddediyor. Bu yeni aşırı sağcılar, on yıllardan beri siyasi olarak farklı düşünenlere, farklı bir ten rengi olan insanlara ve son yıllarda giderek artan bir şekilde Müslümanlara karşı mücadele veriyorlar. Adolf Hitler’in geleneğini benimsiyor, Hitler selamı veriyor, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun işlediği suçları kutluyor ve nerede olursa olsun karşıtlarıyla mücadele ediyorlar. Yine sokaklarda terör estirmek istiyorlar.

Bir büyük tehlike de şu: Son yıllarda bu tür gösterilerde, Chemnitz’te olduğu gibi, aşırı sağcıların arasına hayal kırıklığına uğramış, sosyal açıdan zayıf olanlar da karışıyor. Bu kesimde olanların çoğunun Nasyonal Sosyalizm ile bağlantısı bulunmuyor. Ama ırkçı ve antidemokratik bir düşünce tarzına tehlikeli bir şekilde yakınlık gösteriyorlar. Bu alarm verici bir gelişme. Toplumdaki hayal kırıklığı ve öfke ile birleşebildiğinde bu organize güruhun ne kadar ileriye gidebileceğini, Alman tarihi gösteriyor. Alman siyasetinin bunu bir uyarı olarak görmesi gerekiyor.

Hans Pfeifer

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel Chemnitz’teki olayları kınadı

Chemnitz’te bir Almanın öldürülmesi sonrasında şiddet içeren, ırkçı gösterilere tepkiler sürüyor. Olaylara tepki gösteren Başbakan Merkel, hukuk devletinde şiddet ve nefrete yer olmadığını vurguladı. (28.08.2018)  

Chemnitz'teki olaylara yoğun tepki

Chemnitz’te bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında yaşanan şiddet içeren gösterilerle ilgili tepki büyüyor. Dışişleri Bakanı Maas, Saksonya’da ve bütün dünyada demokrasi değerlerinin korunması gerektiğini belirtti. (28.08.2018)  

Almanya’nın doğusunda tansiyon yüksek

Chemnitz’te hafta sonunda bir Almanın öldürülmesinin ardından kentte gerilim hakim. Biri Suriyeli, biri Iraklı iki şüpheli gözaltında tutuluyor. Kentte aşırı sağ ve sol gruplar gösteriler düzenlemeye devam etti. (28.08.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya'daki gösterilerde 6 kişi yaralandı  

Benzer içerik

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

Merkel Chemnitz’teki olayları kınadı 28.08.2018

Chemnitz’te bir Almanın öldürülmesi sonrasında şiddet içeren, ırkçı gösterilere tepkiler sürüyor. Olaylara tepki gösteren Başbakan Merkel, hukuk devletinde şiddet ve nefrete yer olmadığını vurguladı.

Chemnitz Demo gegen Migranten

Almanya’nın doğusunda tansiyon yüksek 28.08.2018

Chemnitz’te hafta sonunda bir Almanın öldürülmesinin ardından kentte gerilim hakim. Biri Suriyeli, biri Iraklı iki şüpheli gözaltında tutuluyor. Kentte aşırı sağ ve sol gruplar gösteriler düzenlemeye devam etti.

Almanya'daki gösterilerde 6 kişi yaralandı 28.08.2018

Pazar günü bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesi üzerine binlerce aşırı sağcı Pazartesi günü de Chemnitz'de sokaklara döküldü. Solcuların karşı gösteri düzenlemesi üzerine kentte tansiyon yükseldi. Gösterilerde en az 6 kişi yaralandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

Merkel Chemnitz’teki olayları kınadı

Chemnitz’te bir Almanın öldürülmesi sonrasında şiddet içeren, ırkçı gösterilere tepkiler sürüyor. Olaylara tepki gösteren Başbakan Merkel, hukuk devletinde şiddet ve nefrete yer olmadığını vurguladı.  

FOTO-GALERİ

default

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

Yemen’de 3 yıldır süren savaşta BM’nin verilerine göre en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede kanser, kolera ve sıtma gibi hastalıklar yayılmış durumda. Hastalanaların tedavi görmeleri ise neredeyse imkansız. 