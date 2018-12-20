Yorum: ABD'nin Suriye'den çekilmesi büyük bir hata

Taraftarları mutlaka sevinmiştir. Donald Trump her zaman olduğu gibi yine Twitter üzerinden IŞİD'i yenme misyonunun tamamlandığını ve "Amerika'nın kahramanlarını eve getirme zamanının geldiğini" duyurdu. Noel yaklaşırken verilen bu türden haberler çoğu Amerikalının hoşuna gider. Amerikan dış ve savunma politikalarından sorumlu olan politikacıları ise memnun etmez. Aralarında birçok Cumhuriyetçi partilinin de bulunduğu politikacılar Başkanın kararına adeta isyan etti. Çünkü onlar iç savaşta terör milisinin ordu yapılanmasının çökertildiğini ama cihatçıların yeniden örgütlenmek için fırsat kolladıklarını biliyorlar. Amerikan askerlerinin çekilmesinden doğacak boşluk IŞİD açısında bulunmaz bir fırsat sayılır.

Kürtlere ihanet

Suriye'deki 2 bin Amerikan askeri dört yıldır görevi başarıyla yerine getirdi. Savaşarak değil ama Kürt milisi YPG'yi eğiterek. Kürtler IŞİD ile mücadelenin en cesur aktörleriydi. Teröristlerin askeri bakımdan dize getirilmesinde YPG'nin büyük payı vardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işbirliğini kuşkuyla izliyordu. Ona göre YPG ortadan kaldırılması gereken bir terör şebekesinden başkası değildi. Amerikalılar orada olduğu sürece Kürtlere saldırmayı göze alamadı. Son Amerikan askeri de bölgeden ayrılırsa Erdoğan ürkekliği bir yana bırakıp bütün hışmıyla Kürtlere saldırır. Bunun vebali, Kürtleri göz göre göre kaderlerine terk eden ABD'nin boynuna olacaktır.

DW Editörü Udo Bauer

Rusya'ya yarayacak

Suriye iç savaşının diğer aktörlerinden Rusya'ya gelince. Son zamanlarda Rusya'daki Amerikan aleyhtarı propagandanın arttığı gözden kaçmıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'deki varlığının "barışçı çözüm yolundaki tehlikeli bir engel" olduğunu söylüyor. Tabii bunu söylerken de Rus usullü ‘barışçı çözümü' kastediyor. Rusya Beşar Essad'ın mutlaka iktidarda kalmasını istiyor. Ülkesinin enkaz yığınına dönmesinden, binlerce sivilin öldürülmesinden ve kimyevi silahlarla varil bombaları kullanılmasından sorumlu olan Esad Rusya'nın bölgedeki askeri ve siyasi mevcudiyetini sürdürebilmesinin tek garantörü sayılıyor. ABD askerleri çekilirse meydan Putin'e kalır ve Rus lider savaş sonrası nizamı tek başına şekillendirir.

Ortadoğu Trump'ı ilgilendirmiyor

Rusya, İran ve Türkiye Esad rejimi ve muhaliflerin temsilcileriyle barışçı çözüm imkânlarını görüşüyor. Seçim hazırlıklarını yapmak üzere anayasa meclisinin kurulması planlanıyor. Esad hür seçime yanaşmadığı ve bütün gücüyle buna karşı çıktığı için bu plan kağıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. Ruslar da saf yerine konmamalıdır. Perde arkasında ipleri elinde tutan Putin, istediğini elde edene kadar tarafları birbirine düşürmeyi deneyecektir. ABD hızla çekilme kararıyla savaş sonrası nizamda söz sahibi olma imkânını yitiriyor. Donald Trump da bütün dünyaya, Ortadoğu'ya ilgisinin kalmadığını göstermiş oluyor.

Udo Bauer

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