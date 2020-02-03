Yolcu uçağı vurulma tehlikesi atlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus basınına yaptığı açıklamada Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının Rusya tarafından kontrol edilen Lazkiye'deki Hmeymim hava üssüne acil iniş yaptığını duyurdu.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonrası Suriye hava savunma sisteminin olası yeni bir saldırıya karşı devrede olduğu belirtilen açıklamada, yolcu uçağının bir tehdit olarak algılanıp vurulma tehlikesi atlattığı vurgulandı.

Sözcü gece yerel saatle saat 02:00'den sonra İsrail'e ait dört F-16 tarafından Suriye hava sahasına girmeden Şam civarına sekiz adet havadan karaya füze atıldığına da işaret etti.

Saldırıda 23 kişi öldü açıklaması

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8'i Suriye askeri olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Saldırıda 15 İran yanlısı milisin de öldürüldüğü belirtilmişti. İsrail'den konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gece Dera, Şam ve Kuneytre bölgesine düzenlediği saldırılarda Suriye'nin hava savunma sistemleri ile bir silah deposunun hedef alındığı belirtiliyor.

Ukrayna uçağı vurulmuştu

İran da İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

Olayda uçakta bulunan 176 kişiden sağ kurtulan olmamıştı. Uçağı yanlışlıkla vurduğunu söyleyen İran, uçağın savunma sistemleri tarafından seyir füzesi olarak tanımlandığını belirtmişti.

dpa, Reuters/SSB, HS

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