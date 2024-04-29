Yerlikaya: Taksim toplantı ve gösteri için uygun değil

Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmeyeceğini belirterek, Taksim Meydanı'nın "toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun" olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin basın toplantısında 1 Mayıs'ın İstanbul Taksim'de kutlanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul genelinde toplantı ve yürüyüş güzergahının Valilik tarafından Ocak ayında tespit ve ilan edildiğini belirten Yerlikaya, İstanbul'da 40 ayrı yerde toplantı ve yürüyüş güzergahı ilan edildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, ancak Taksim Meydanı'nın izin verilen yer ve güzergahlar arasında olmadığını vurguladı. Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim meydanı ve çevresi konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir" şeklinde konuştu.

Yerlikaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına mülkiyet hakkı, serbest ticaret hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü gibi diğer hak ve özgürlükler riske edilemez."

Bazı sendikaların ise 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulunduğunu hem de "Taksim'de buluşalım" çağrısı yapmayı sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, İstanbul Valiliğinin bu taleplere izin verilmeyeceğini yazılı olarak bildirdiğini aktardı.

"Terör örgütleri de son bir haftadır 54 farklı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar" diyen Yerlikaya, "Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlerde 1 Mayıs kutlaması için yaptıkları müracaatlara izin verildiğini belirten Yerlikaya, 1 Mayıs dolayısıyla İstanbul'da 29 cadde ve bu caddelere açılan sokakların trafiğe kapatılacağını söyledi. Yerlikaya, il genelinde 264 noktada 42 bin 334 polisin de görev yapacağı bilgisini verdi.

Yerlikaya, daha önceki yıllarda olduğu gibi Taksim Anıtı'na çelenk koyulmasına izin verileceğini söyledi Fotoğraf: DHA

Bakan Yerlikaya, daha önceki yıllarda olduğu gibi konfederasyonlar ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcisinin Taksim Anıtı'na çelenk koyabileceğini ve basın açıklaması yapabileceğini de sözlerine ekledi.

AYM'den Taksim yasağına "hak ihlali" kararı

Sendikalar, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor. Sendikaların başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen yıl Ekim ayında aldığı kararla Taksim Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının hak ihlali olduğunu bildirmişti. AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna karar vermiş ve Taksim'in işçiler açısından sembolik anlamı olduğunu belirterek, "Taksim Meydanı emekçilerin ortak hafızasıdır" demişti.

AYM'nin hak ihlali kararı 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasının önünü açmasının ardından DİSK ile birlikte KESK, TMMOB, TTB ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) de bu yıl 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyurmuştu.

DW/JD, HT

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