Yerlikaya: Türkiye genelinde 2 binden fazla firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "aranan şahıslara yönelik" 81 ilde düzenlenen "Çember-16" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, resmi X hesabından paylaştığı mesajda, "81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'ÇEMBER-16' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalandı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı, yakalanan kişilerin 25'inin terörden, 28'inin adam öldürmeden, 50'sinin cinsel suçlardan, 364'ünün narkotik suçlardan, 216'sının KOM (kaçakçılık, organize) suçlardan, 348'inin hırsızlıktan, 183'ünün dolandırıcılıktan, 93'ünün de yağmadan arandığını ifade etti.

Yerlikaya, yakalananların 2 bin 45'inin beş yıl ve altındaki bir süredir, dokuzunun 5-10 yıldır, 12'sininse 10 yıl ve üzeri bir zamandır arandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum" diye ekledi.

DW/CÖ,EC

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