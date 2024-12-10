Yerlikaya: Suriye'ye geçen kişi sayısı iki katına çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den Suriye'ye geçişlerde özellikle bugün bir artış yaşandığını ifade etti. Geçmişte günde 300-400 kişinin Suriye'ye geçtiğini belirten Yerlikaya, bu sayının yaklaşık iki katına çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili sınırdan geçişlerde bir yoğunluk, elinizde gitmek isteyenlere yönelik bir başvuru sayısı var mı?" sorusu üzerine, geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirterek "Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı" diye konuştu.

Esad rejimi devrilmeden önce günde 300-400 kişinin Suriye'ye geçtiğini söyleyen Yerlikaya, bugün öğle saatlerine kadar bu sayının 1,5-2 katına çıktığına dikkat çekti.

"Günlük kapasiteyi 15-20 bine çıkarttık"

İçişleri Bakanı "Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık" diye ekledi.

2016 yılından bugüne dek 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirten Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı" dedi.

Yerlikaya, bir basın toplantısı yaparak "gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle" ilgili nasıl bir çalışma yürüttüklerini kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

DW,ANKA/CÖ,TY

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