Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısı 25 bini geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada son 15 gün içinde Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısının 25 bini geçtiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472, bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi. Yerlikaya Suriyelilerin, Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını duyurdu.

DW/ EC, JD

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