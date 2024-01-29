Yerlikaya: Kilise saldırısının zanlıları yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında düzenlenen ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya "Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.

"Medeniyetimiz baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir" diyen Yerlikaya, "Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, terörün her türlüsüyle azimle ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktararak, IŞİD'e yönelik 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar toplam 1046 operasyon yaptıklarını, gözaltına alınan 2 bin 86 şüpheliden 529'unun tutuklandığını, 404'ü hakkında ise adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi saldırı düzenledi. Yerel saat ile 11.40 civarında düzenlenen saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

DW / EC, BÖ

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