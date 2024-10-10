Yerlikaya: Rojin Kabaiş'in başörtüsü bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Eylül'de Van'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Kamera kayıtları incelendi

13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş-gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir" dedi.

24 saat arama çalışmaları yapılıyor

Arama çalışmaları kapsamında Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için sonar cihazı getirilerek, çalışmalara başlandığını kaydeden Yerlikaya, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, Rojin Kabaiş'in bulunması için çalışmaların 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber alınamıyor Fotoğraf: DHA

Rojin'den 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Rojin Kabaiş, 27 Eylül Cuma akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önce telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söylediği belirtiliyor.

DHA/JD, TY

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