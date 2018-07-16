 Yerli kredi derecelendirme kuruluşu etkili olacak mı? | EKONOMİ | DW | 17.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Yerli kredi derecelendirme kuruluşu etkili olacak mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimi ve olumsuz raporları ile karşı karşıya olan Türk hükümeti yerli derecelendirme kuruluşu için harekete geçti. Peki, kuruluş piyasalarda kabul görecek mi?

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (picture-alliance/J. Kalaene)

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından seçimin hemen ertesinde, ülke kredi notu indirimi ile birlikte ardı ardına uyarılar gelirken, hükümet yerli ve milli derecelendirme kuruluşu kurmak için düğmeye bastı. Seçimlerden sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yerli derecelendirme kuruluşu için harekete geçti. Yerli ve milli derecelendirme kuruluşunun sermayedarları arasında, TOBB, Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği yer alıyor. DW Türkçe, her dönem Türkiye’nin gündeminde olan ve siyasetçilerle karşı karşıya gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına karşı kurulacak yerli derecelendirme kuruluşunun piyasalarda itibar görüp görmeyeceğini ekonomistlere sordu.

2012'de dile getirildi

"Faiz sebep enflasyon sonuçtur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların kılavuzu olarak görülen Moody's, Fitch ve S&P ile sık sık karşı karşıya geldi. Her not indiriminde bu kuruluşları ciddiye almadığını ve dürüst bulmadığını söyleyen Erdoğan, ilk olarak S&P'nin 2012'de Türkiye'nin kredi notunu indirmesiyle, Türkiye’nin kendi derecelendirme kuruluşunu kuracağını dile getirmiş ve bu kuruluşla çalışmaya son vermişti. Erdoğan’ın o tarihteki vaadi gelecek günlerde hayata geçecek.

Video izle 06:04
Şimdi canlı
06:04 dk

Çarşıda ekonominin nabzı dövizde atıyor

Yabancı yerliye itibar eder mi?

Londra merkezli Muzinich & Co’nun portföy yöneticisi Warren Hyland, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, yerli derecelendirme kuruluşunun daha çok içerideki fonlar tarafından önem taşıdığını belirterek, “Ancak, üçüncü bağımsız bir derecelendirme kuruluşu destekleyici olabilir. Yatırımcı gözünden bakacak olursak, yatırımcı, tek tek derecelendirme kuruluşları yerine, tüm bu bağımsız derecelendirme kuruluşlarından gelen mesajların uyumluluğu ile birlikte bağımsızlığı ve güvenilirliğine bakar” dedi. Kendileri açısından da, yerli derecelendirme kuruluşu ile şeffaf ve güvenilir bilgi paylaşımının çifte doğrulama yapma imkanı doğuracağını söyleyen Hyland, kendi müşterileri için yerel endeksleri kullanmayacaklarını söyledi.

Çin’deki yerel derecelendirme kuruluşunun daha çok yerel bankaları derecelendirdiğini belirten Hyland, Türkiye’de kurulacak benzer bir kuruluşun, yerel şirketlerin doğru değerlendirilmesi için yararlı olacağını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Veysel Ulusoy ise bu mekanizmanın dışarıya etkisini sıfır olarak gördüğünü belirterek, “Amaç ekonomiye not vermek, değerlendirmek ve sığ ölçüde siyasete bağlamak ise sonucu felaket olur.  Kimse bunu kredibilitesi olan bir yapı olarak görmez. Türkiye’nin bu kuruluşları bırakma lüksü yoktur. Yerli kuruluşla çalışmak 'Benim bir şirketim var. Muhasebecimi ben yetiştireceğim, yeminli Mali Müşavirlik odasına ve BDDK ya tabi olmasın' demektir” dedi.

Prof. Ulusoy, acil olarak 223 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bunları hemen kapatıp borç alabilme yeteneğine sahip olmamız lazım. Moody’s ile boğuşmanın bir anlamı yok. Parayı onlardan ya da IMF’den alacaksınız. Parayı veren denetlemeyi de yapar” diye konuştu.

Yabancı dikkate almaz

Stratejist Ercan Uysal ise DW’ye yaptığı değerlendirmede, yerli derecelendirme kuruluşunun yerli firmaları derecelendirmek için faydası olabileceğini belirterek, şunları söyledi: “Bir Türk derecelendirme kuruluşunun yabancılar için hiçbir anlamı ve kıymeti harbiyesi yok. Uluslararası kuruluşlar, yabancı kreditörlerin Türkiye'de kamu ya da özel sektöre verdikleri borçlar için değerlendirme yapıyor. Türk derecelendirme şirketinin değerlendirmesini bazı alıp, Türkiye ye borç verirken bunu dikkate alacak olan bir yabancı yatırımcı olduğunu zannetmiyorum. Uluslararası piyasalarda borçlanmak istiyorsanız, kendi durumunuzu analiz ettirmek durumundasınız. Kendinizi rate(derecelendirme) ettirmezseniz borç bulamazsanız. Bu şartlarda borçlanamazsınız.”

BDKK’nin kuruluş ve teşkilat yapısını düzenleyeceği, yerli derecelendirme kuruluşu için 2 milyon liralık bir sermaye konması planlanıyor. Anonim Şirket olarak yapılandırılacak kuruluşa, Türkiye Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, TOBB, üniversitelerin ortak olması öngörülüyorlar. Yerli derecelendirme kuruluşu, bankalar, özel sektör ve Türkiye ekonomisini değerlendirecek. Kuruluş’un kamu güdümünde görüntü vermemesi için böyle bir ortaklık yapısına gidileceği belirtildi.

Video izle 01:17
Şimdi canlı
01:17 dk

Türk lirası beş ayda yüzde 17 değer kaybetti

Uyarıların dozu ve sıklığı arttı

Geçen hafta Fitch'in, Türkiye'nin ülke notunu indirerek, görünümü negatif olarak belirlemesinin ardından Türkiye’nin birlikte çalıştığı Moody’s’den de olumsuz değerlendirmeler ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Moody’s, 8 Mart 2018’de ülke kredi notunu indirdi. Seçimlerden hemen sonra kısa sürede iki ayrı değerlendirme yaptı. Ülkenin dış açığını kapatacak yapısal önlemlerin alınmadığı değerlendirmesini yapan Moody’s’den bankalara ise sert uyarı geldi. 17 bankanın sorunlu kredilerin oranının toplam içindeki payının yüzde 9’a çıktığı uyarısı yaptı ve büyüme tahminini aşağı çekti. Ekonomistler, Moody's'in negatif tonlu son açıklamalarının not indirimine işaret ettiğini vurguluyor.

Dünya finans piyasasının hegomonik gücü durumundaki her üç derecelendirme kuruluşu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardırdan gelen sürede, ikişer kez Türkiye’nin kredi notunu indirdi. Derecelendirme kuruluşları, not indirimi ve uyarılar nedeniyle yeniden Erdoğan’ın gündemine geldi. Seçim sonrası yaptığı ilk yurtdışı gezisinde, “Kredi derecelendirme kuruluşları, biz tırmanışta iken bile bize hep eksi verdiler. Buna karşılık, komşuda dibe vurma var; ama bir bakıyorsunuz komşuyu dört derece birden yükseltiyor. Bu nasıl bir kredi derecelendirme kuruluşudur, bunları anlamak mümkün değil. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kesiyoruz”diye konuştu. Ancak her üç kuruluşta 2015’te Yunanistan’ın ülke notunu indirmişti; ülke geçen sene Temmuz'da tahvil piyasalarına geri dönebildi.

Aslı Işık/Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yeni kabine yabancı yatırımcıyı tedirgin etti

Erdoğan’ın ekonominin başına damadı Berat Albayrak’ı getirmesi ve Merkez Bankası Kanunu’nda görev süreleriyle ilgili değişiklik yapması yabancı yatırımcıları tedirgin etti. (11.07.2018)  

AB Türk iş dünyasında hayalkırıklığı yarattı

AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için müzakerelere başlamama kararına Türkiye iş dünyası tepkili. DW Türkçe'ye konuşan iş insanları, “Karar yalnızca Türkiye’yi değil, AB’yi de olumsuz etkiler” diyor. (28.06.2018)  

IMF Türkiye için teyakkuzda

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre TL’deki değer kaybı ve yüksek dış borç nedeniyle IMF, Türkiye’nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF’de bir acil durum grubu oluşturulduğu belirtiliyor. (21.06.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türk lirası beş ayda yüzde 17 değer kaybetti  

Çarşıda ekonominin nabzı dövizde atıyor  

Benzer içerik

USA Logo Rating-Agentur Moody's

Moody's sorunlu kredilerde artış bekliyor 16.07.2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki sorunlu banka kredilerinde artış bekliyor. Şirket sorunlu kredi oranının 1,5 yılda yüzde 4'e çıkabileceği uyarısında blundu.

Börse Istanbul Türkei

Yeni kabine yabancı yatırımcıyı tedirgin etti 11.07.2018

Erdoğan’ın ekonominin başına damadı Berat Albayrak’ı getirmesi ve Merkez Bankası Kanunu’nda görev süreleriyle ilgili değişiklik yapması yabancı yatırımcıları tedirgin etti.

USA Logo Rating-Agentur Moody's

Moody's'den TCMB'nin bağımsızlığı için uyarı 12.07.2018

Kredi derecelendirme şirketi Moody's TCMB'nin bağımsızlığını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Maliye Bakanı Albayrak TCMB'nin spekülasyonlara konu yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AB Konseyi Başkanı Tusk, Japonya Başbakanı Abe ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker

AB ve Japonya'dan dev ticaret hamlesi

Avrupa Birliği ile Japonya, dünyanın en büyük ticaret bloklardan birini oluşturacak anlaşma için imzaları attı. Anlaşma, Trump'ın korumacı ticaret politikalarına karşı verilen bir mesaj olarak görülüyor. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 