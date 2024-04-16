Yerel seçimlerin ardından TBMM ilk kez toplanıyor

Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden toplanıyor. Meclis'in önünde yeni Anayasa başta olmak üzere birçok başlık bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 31 Mart yerel seçimler için verdiği yaklaşık 45 günlük aranın ardından yeniden toplanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Söz konusu teklifte yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesinin öne açılıyor. Teklif, Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca "yenilenebilir enerji kaynak alanı" olarak ilan edilebilmesini de öngörüyor.

Düzenlemeye göre buralarda imar planı aranmadan yenilenebilir enerji santrali kurulabilecek.

TBMM'deki enerji görüşmelerinde Erzincan İliç Madeni'nde yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybettiği felaketin de muhalefet tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.

TBMM'ye sunulmayan ancak iktidar kanadında hazırlıkları süren "kripto varlıkların hukuki tanımlanması" kanunu ile "ruhsatsız silah kullanımına verilen cezanın artırılması" çalışmalarının da önümüzdeki dönemde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Adalet Bakanlığının "9. Yargı Paketi" çalışmaları sürüyor. Bu paketin de önümüzdeki aylarda Meclis'e sevk edilmesi hedefleniyor.

Liderlerin seçim sonrası mesajları bekleniyor

Meclis'te bu hafta gözlerin çevrildiği yer grup toplantıları olacak. Siyasi parti liderleri yerel seçimlere dair en kapsamlı değerlendirmelerini Meclis'te yapacak. Bu çerçevede partisini yerel seçimde zirveye taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile seçimlerde CHP'nin arkasında kalan AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar önem taşıyor.

AKP'de seçim kaybının ardından yapılan ilk MYK'da Erdoğan "kibir hastalığı" olduğuna vurgu yapmıştı. Bayramda ise AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın dünyanın sayılı lüks mekanlarından biri olan Monaco Yat Kulubü'nde yaptığı "ıstakoz" paylaşımı ve Çankırı Belediye Başkan adayı iken seçimi kaybeden eski milletvekili Hüseyin Filiz de lüks tatil yeri Maldivler'e gitmesi AKP içerisinde de şu an tartışılan konu başlıkları. Bu konularda Erdoğan'ın vereceği mesajlar merak ediliyor.

Yeni anayasa süreci başlayacak

AKP'de geçtiğimiz yıl başlayan yeni Anayasa çalışmalarına seçimlerin sonuna kadar ara verilmişti. Meclis'in 4 yıllık seçimsiz döneminde yeni Anayasa çalışması yapmayı hedefleyen AKP'de temaslar önümüzdeki günlerde başlanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen tüm partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde yeni Anayasa çalışmasıyla ilgili yol haritasının usul ve biçimlerine dair görüşmeler yapılacak, fikirler alınacak. Meclis'te "uzlaşma komisyonu" benzeri ortak bir komisyon kurulması gündemdeki başlıklardan.

TBMM'nin yeni Anayasa için barolar, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve akademisyenlerden görüş alması da bekleniyor.

AKP kurmaylarına göre Anayasa'da tam bir uzlaşı mümkün değil. Ancak bu çerçevede bir uzlaşma için tüm şartlar zorlanacak. Tüm Meclis'in kabul edeceği bir Anayasa hedeflense de bunun sağlanamaması ve Meclis'te 360 milletvekilinin "evet" demesi durumunda bir referandum da gündeme gelebilecek. Cumhur İttifakı olarak Meclis'e giren AKP, MHP, HÜDA PAR, YRP ve DSP oyları referandum için gereken 360 milletvekili için yeterli değil. Bu durumda AKP'nin muhalefetten destek alması şart.

Yeni Anayasa çalışmalarında gumhurbaşkanının görev süresine dair tartışmaların da gündeme getirilmesi bekleniyor. Yeni bir düzenleme olmazsa ve Meclis erken seçim kararı almadığı takdirde 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan aday olamayacak. Ancak AKP'de genel inanış, "Erdoğan'ın yeniden adaylığı için siyasal iklim içerisinde yeni bir formül" bulunabilir.

Yeni Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarında düzenleme yapmayı hedefleyen AKP'nin Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesine dair bir öneri getirip getirmeyeceği de şu an için net değil.

İYİ Parti'de seçim var

Meclis'te AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek Partisi'nin grubu bulunuyor. 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi'nin Demokrat Parti milletvekilleri ile bağımsız ya da diğer partilerden milletvekili desteğiyle 20 kişiye ulaşıp grup kurma çalışmaları da sürüyor.

İYİ Parti'de 27 Nisan Cumartesi günü olağanüstü kongre toplanacak. Bu süreçte partiden kopuşlar olabileceği de iddia ediliyor. Ayrıca İYİ Parti'nin seçilecek yeni genel başkanı da anayasa görüşmelerinde büyük önem taşıyor. İYİ Parti'nin yeni yönetiminin AKP ile yeni Anayasa sürecinde yapacağı temaslarda nasıl bir tutum alacağı da siyasette merak edilen başlıklardan.

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