Yerel seçime doğru

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Erzincan İliç'te maden faciası
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Ortadoğu'da savaş
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Haberler
09.02.2024
9 Şubat 2024
DEM Parti'nin İstanbul adayları Beştaş ve Çepni
07.02.2024
7 Şubat 2024
Lütfü Savaş adaylıktan çekilmedi
04.02.2024
4 Şubat 2024
DEM Parti İstanbul’da seçime kendi adayı ile giriyor
04.02.2024
4 Şubat 2024
Erdoğan'dan Hatay'a yerel seçim mesajı
03.02.2024
3 Şubat 2024
YRP İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıyor
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Güncel Konular
CHP'de tartışmalı aday belirleme süreci
CHP'de tartışmalı aday belirleme süreci
CHP'de aday belirleme çalışmaları sürerken, partinin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin istifa etti.
Politika
13.02.2024
13 Şubat 2024
AB'nin yeni Türkiye açılımında kilit Kıbrıs mı?
AB'nin yeni Türkiye açılımında kilit Kıbrıs mı?
AB’nin Türkiye’deki yerel seçimler öncesindeki ihtiyatlı açılım hamlesi ne anlama geliyor? DW Türkçe, uzmanlara sordu.
Politika
07.02.2024
7 Şubat 2024
Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?
Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?
Başak Demirtaş, İmamoğlu'na İstanbul'da "kaybettiren" olmamak için mi adaylıktan vazgeçti?
Politika
07.02.2024
7 Şubat 2024
DEM ve YRP'nin adayları İstanbul seçimini nasıl etkiler?
DEM ve YRP'nin adayları İstanbul seçimini nasıl etkiler?
İstanbul'da DEM Parti ve YRP'nin de aday çıkarması Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışını kritik hale getirecek.
Politika
06.02.2024
6 Şubat 2024
CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışılıyor
CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışılıyor
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının ilk CHP Parti Meclisi'nde yeniden değerlendirilmesi gündemde.
Politika
06.02.2024
6 Şubat 2024
Yerel seçim öncesi muhalefet neden dağınık?
Yerel seçim öncesi muhalefet neden dağınık?
Siyaset Bilimci Berk Esen, yerel seçimler öncesinde muhalefette görülen dağınıklığın nedenlerini DW Türkçe'ye anlattı.
Politika
02.02.2024
2 Şubat 2024
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DW'nin Önerileri
Türkiye'nin kanayan yarası: Kadın-erkek eşitsizliği
Prof. Dr. Birgül Demirtaş, Türkiye'nin kırıklarla dolu toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Politika
24.01.2024
24 Ocak 2024
Yeniden Refah'ın yerel seçimde etkisi ne olur?
Yeniden Refah 90'larda yükselen Refah Partisinin çizgisinden mi gidiyor? YRP'nin yerel seçimdeki etkisi tartışılıyor.
Politika
22.01.2024
22 Ocak 2024
AKP'nin adayı Turgut Altınok kimdir?
AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, "A Takımı" iddiaları ve Melih Gökçek ile kavgaları biliniyor.
Politika
18.01.2024
18 Ocak 2024
CHP PM üyesi: Lütfü Savaş'ın adaylığında deprem tartışılmadı
Bir CHP PM üyesi, Lütfü Savaş'ın adaylığı ele alınırken depremdeki sorumluluğunun gündeme gelmediğini söyledi.
Politika
11.01.2024
11 Ocak 2024
AKP'nin adayı Murat Kurum neden eleştirilerin odağında?
Kurum'un adaylığına İstanbul'daki kent ve çevre planlamasına ilişkin çalışan meslek odalarından eleştiriler geldi.
Politika
08.01.2024
8 Ocak 2024
İstanbul'u yine bıçak sırtı bir seçim bekliyor
Anketlere göre Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Murat Kurum'un önünde.
Politika
08.01.2024
8 Ocak 2024