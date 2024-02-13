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Erzincan İliç'te maden faciasıYerel seçime doğru Ortadoğu'da savaş

Yerel seçime doğru

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Haberler

9 Şubat 2024

DEM Parti'nin İstanbul adayları Beştaş ve Çepni

7 Şubat 2024

Lütfü Savaş adaylıktan çekilmedi

4 Şubat 2024

DEM Parti İstanbul’da seçime kendi adayı ile giriyor

4 Şubat 2024

Erdoğan'dan Hatay'a yerel seçim mesajı

3 Şubat 2024

YRP İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıyor

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Güncel Konular

CHP Genel Merkezi

CHP'de tartışmalı aday belirleme süreci

CHP'de tartışmalı aday belirleme süreci

CHP'de aday belirleme çalışmaları sürerken, partinin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin istifa etti.
Politika13 Şubat 2024

AB'nin yeni Türkiye açılımında kilit Kıbrıs mı?

AB'nin yeni Türkiye açılımında kilit Kıbrıs mı?

AB’nin Türkiye’deki yerel seçimler öncesindeki ihtiyatlı açılım hamlesi ne anlama geliyor? DW Türkçe, uzmanlara sordu.
Politika7 Şubat 2024
HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?

Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?

Başak Demirtaş, İmamoğlu'na İstanbul'da "kaybettiren" olmamak için mi adaylıktan vazgeçti?
Politika7 Şubat 2024

DEM ve YRP'nin adayları İstanbul seçimini nasıl etkiler?

DEM ve YRP'nin adayları İstanbul seçimini nasıl etkiler?

İstanbul'da DEM Parti ve YRP'nin de aday çıkarması Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışını kritik hale getirecek.
Politika6 Şubat 2024
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş

CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışılıyor

CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışılıyor

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının ilk CHP Parti Meclisi'nde yeniden değerlendirilmesi gündemde.
Politika6 Şubat 2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Yerel seçim öncesi muhalefet neden dağınık?

Yerel seçim öncesi muhalefet neden dağınık?

Siyaset Bilimci Berk Esen, yerel seçimler öncesinde muhalefette görülen dağınıklığın nedenlerini DW Türkçe'ye anlattı.
Politika2 Şubat 2024
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DW'nin Önerileri

Türkei Istanbul - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Türkiye'nin kanayan yarası: Kadın-erkek eşitsizliği

Prof. Dr. Birgül Demirtaş, Türkiye'nin kırıklarla dolu toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini DW Türkçe'ye değerlendirdi.
Politika24 Ocak 2024
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Yeniden Refah'ın yerel seçimde etkisi ne olur?

Yeniden Refah 90'larda yükselen Refah Partisinin çizgisinden mi gidiyor? YRP'nin yerel seçimdeki etkisi tartışılıyor.
Politika22 Ocak 2024
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok

AKP'nin adayı Turgut Altınok kimdir?

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, "A Takımı" iddiaları ve Melih Gökçek ile kavgaları biliniyor.
Politika18 Ocak 2024
Türkei | Lütfü Savas | Bürgermeister von Hatay

CHP PM üyesi: Lütfü Savaş'ın adaylığında deprem tartışılmadı

Bir CHP PM üyesi, Lütfü Savaş'ın adaylığı ele alınırken depremdeki sorumluluğunun gündeme gelmediğini söyledi.
Politika11 Ocak 2024
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum

AKP'nin adayı Murat Kurum neden eleştirilerin odağında?

Kurum'un adaylığına İstanbul'daki kent ve çevre planlamasına ilişkin çalışan meslek odalarından eleştiriler geldi.
Politika8 Ocak 2024
AKP'nin adayı Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'u yine bıçak sırtı bir seçim bekliyor

Anketlere göre Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Murat Kurum'un önünde.
Politika8 Ocak 2024