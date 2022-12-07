Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bugün Ankara'da TBMM dışındaki çalışma ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Çay ikram edecektim"

Öztürk Yılmaz, saldırı sonrası kaldırıldığı hastenede bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bacağının dört yerinde bıçak yarası olduğunu söyledi.

Yılmaz, ofise gelen saldırgana çay ikram etmek istediğini ancak o sırada bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek, "Daimi koruma istedik vermediler" diye konuştu.

Görgü tanığı: Saldırgan 35-40 yaşlarında

Yılmaz'ın ofisinin bulunduğu apartmanda komşusu olan eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, olay sonrası Yılmaz'ı gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Koridorda bir gürültü oldu, saldırgan kaçtı, 35-40 yaşlarındaydı. Saldırgan kaçarken gördüm ben, Öztürk Yılmaz da bacağını tutuyordu, kanlar akıyordu. Bir baygınlık geçirme durumu oldu. Saldırgan bıçakla yaralamış, arkadaşlar müdahale etti, kanı durdurmak için. Ambulans geldi, polisler geldi. Polisler kameraları izliyor. Öztürk Yılmaz, 'Adam geldi, normal bir vatandaş zannettim. Çay ikram edecektim, bıçağı çıkardı boynumu kesmeye kalktı, müdahale ettim, baldırıma bıçakla vurdu" dedi. Yaralarını gördüm."

EGM: Saldırgan yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunan zanlı Serhat K.’nın Bolu'da yakalandığını açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamada, Öztürk Yılmaz'ı Ankara’daki ofisinde bıçakla yaralayan Serhat K.'nın Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

DHA,ANKA/TY,BK