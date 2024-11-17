"Yenidoğan çetesi" hakim karşısında

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk duruşma bugün yapılıyor.

TSİ saat 10.00'da başlaması beklenen ancak yaklaşık bir saat gecikmeli başlayan duruşmaya taraflar, hukukçular, siyasetçiler, sivil toplum örgütlerinden yoğun ilgi oldu. Duruşma salonu önünde yoğunluk yaşandı. Bazı avukatlar polis tarafından içeri alınmayınca "Avukata değil, çetelere barikat" sloganı atıldı.

Mahkeme Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun izleyici kısmına geçmesini istedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Duruşmaya başlamadan ara verildi.

Bir süre sonra duruşma kimlik tespitiyle başladı. Aralarında yenidoğan çetesi lideri olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı, ambulans şoförü ve hemşirelerin de bulunduğu, 22 tutuklu sanık getirildi. Mahkemede ayrıca 19 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Diğer bazı tutuksuz sanıklar da SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmaya kimlik tespitlerinin ardından, savunmalar alınmaya başlamadan önce 45 dakika ara verildi.

Şüpheliler neyle suçlanıyor?

Soruşturma kapsamında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın yenidoğan çetesinin "elebaşı" olduğu öne sürülüyor. İddianamede 19 hastane ve sağlık şirketinin adı geçerken, daha önce İstanbul'da dokuz, Tekirdağ Çorlu'da bir özel hastane ruhsatları iptal edilerek mühürlenmişti.

Sanıklar, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) daha fazla para almak için bebeklere yanlış tedavi uygulamak, hasta dosyalarında sahtecilik yapmak ve aileleri yanıltmakla suçlanıyor.

İddianamede, Sarı ile birlikte doktor İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Soruşturmanın kronolojisi

Yenidoğan çetesi soruşturması süreci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 tarihinde yapılan bir ihbarla başladı. Şüpheliler hakkında ilk telefon dinleme ve teknik izleme kararı bundan üç ay sonra verildi. Gözaltı işlemi ise 26 Nisan 2024'te yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre 28 Haziran 2024'te, yani ilk şikayetten yaklaşık 15 ay sonra Savcılık, Sağlık Bakanlığından bebek ölümleriyle şüphelilerin faaliyetleri arasında bağlantı olup olmadığını araştırmasını istedi.O tarihe kadar yenidoğan çetesi "aileler ve SGK'yı dolandırmaya yönelik bir yapı" olarak soruşturuluyordu. Bakanlık müfettişleri bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbi mütalaayı 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderdi.

Soruşturmada adı geçen hastaneler ise bu tarihten yaklaşık bir ay sonra, 18 Ekim'de kapatıldı.

DW,ANKA/MUK,HT,JD

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