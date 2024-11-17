"Yenidoğan çetesi" hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına başlanıyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk duruşma Pazartesi günü yapılacak.

Soruşturma kapsamında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın yenidoğan çetesinin "elebaşı" olduğu öne sürülüyor. İddianamede 19 hastane ve sağlık şirketinin adı geçerken, daha önce İstanbul'da dokuz, Tekirdağ Çorlu'da bir özel hastane ruhsatları iptal edilerek mühürlenmişti.

Sanıklar, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) daha fazla para almak için bebeklere yanlış tedavi uygulamak, hasta dosyalarında sahtecilik yapmak ve aileleri yanıltmakla suçlanıyor.

İddianamede, Sarı ile birlikte doktor İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

ANKA / MUK,HT

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