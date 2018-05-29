 Yeni Zelandalı milletvekilleri zam almak istemiyor | DÜNYA | DW | 20.08.2018

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DÜNYA

Yeni Zelandalı milletvekilleri zam almak istemiyor

Kamu çalışanlarının maaş artışı talebiyle greve gittiği Yeni Zelanda’da milletvekilleri kendileri için öngörülen yüzde 3’lük zammı geri çevirmeyi planlıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern (sağda)

Öğretmenler, hemşireler ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarında artış talebiyle greve gittiği Yeni Zelanda'da milletvekilleri kendileri için öngörülen maaş zammını reddetmeye hazırlanıyor. Başbakan Jacinda Ardern, milletvekillerinin önümüzdeki ay kendileri için yapılması planlanan yüzde 3'lük zammı almamayı ve çeşitli meslek gruplarında daha adil bir zam çerçevesi belirleyecekleri bir yıl süresince de kendi maaşlarında artışa gitmemeyi planladıklarını açıkladı.

Ardern, Yeni Zelanda'da düşük ve orta kazançlılar ile politikacılar gibi oldukça yüksek gelir elde edenler arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine dikkat çekti. Başbakan, "Bu adım büyük bir tasarruf anlamına gelmiyor. Ancak hükümetimizin değerleri, savunduklarımız ve ekonominin herkes için işler duruma getirilmesi konusundaki kararlılığımıza ilişkin güçlü bir sinyal olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Ardern, henüz oylanmayı bekleyen yasa tasarısının koalisyon hükümetinde yer alan milletvekillerinin onayını aldığını ve muhalefet kanadı tarafından da desteklenmesini beklediklerini söyledi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento binası

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento binası

Başbakan Ardern'in aldığı yıllık ücret 471 bin Yeni Zelanda doları. (312 bin Amerikan doları) Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise 335 bin Yeni Zelanda doları (222 bin Amerikan doları) alıyor. Meclisteki diğer 118 milletvekilinin yıllık geliri ise 164 bin Yeni Zelanda doları ile 296 bin Yeni Zelanda doları arasında değişiyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'a ise yılda 400 bin Amerikan doları ödeniyor. Başkan seçilmeden önce maaş almayacağı vaadinde bulunan Trump, yasal olarak kendisine ödenmesi zorunlu olan maaşını bağışlıyor. 

AP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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