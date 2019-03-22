 Yeni Zelanda′da saldırının hedefi olan camiler ibadete açıldı | DÜNYA | DW | 23.03.2019

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DÜNYA

Yeni Zelanda'da saldırının hedefi olan camiler ibadete açıldı

Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldüğü saldırıların hedefi olan camiler yoğun güvenlik önlemi altında tekrar ibadete açıldı.

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların hedefi olan iki cami, günler sonra ilk kez ibadete açıldı. Kurban yakınları ve Ürdün Prensi El Hasan bin Talal'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi geniş güvenlik önlemi altında açılan camiye gitti. 

Yüzlerce kişinin akın ettiği El Nur ve Linwood camilerine çiçekler bırakıldı. Sabah saatlerinde de sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Saldırıda kaybedenlerin bir bölümü Cuma günü defnedilmişti.

Dubai'den Yeni Zelanda Başbakanı'na jest

Yeni Zelanda'daki saldırılarına gösterdiği tepki nedeniyle Dubai'den Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Andern'e teşekkür geldi. Andern'in fotoğrafı, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burç Halife'nin üzerine yansıtıldı.

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el Maktum da Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Dünyanın dört köşesindeki Müslümanları sarsan terör saldırısındaki içten gösterdiğiniz empatiniz ve desteğinizle 1.5 milyar Müslümanın saygısını kazandınız" dedi.

Dün de saldırının ardından Yeni Zelanda'da kılınan ilk Cuma namazına ülke çapında katılım gerçekleşmişti. Cuma ezanı ülkedeki ulusal televizyon ve radyolardan yayınlanırken ülke genelindeki camilerin çevresinde sadece Müslümanlar değil farklı dinlerden binlerce insan toplamıştı.

Daha fazlasını okumak için: Yeni Zelanda'da katliamın ardından ilk cuma namazı

Yeni Zelanda hükümeti bir saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulması yasaklanmıştı.

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Yeni Zelanda: "Hepimiz biriz!"

AP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Yeni Zelanda: "Hepimiz biriz!"  

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