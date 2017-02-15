 Yeni Zelanda′da süpermarkette bıçaklı saldırı | DÜNYA | DW | 03.09.2021

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DÜNYA

Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir kişi süpermarkette bıçaklı saldırı düzenleyerek en az altı kişiyi yaraladı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern saldırıyı "terör saldırısı" diye nitelendirdi.

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Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette bu sabah bıçaklı saldırı düzenlendi. Zanlının altı kişiyi yaraladığı, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıda yaralanan altı kişiden üçünün durumunun ağır olduğunu söyleyerek, "Bugün olanlar alçakça, nefret dolu ve yanlıştı" dedi. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Başbakan "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının IŞİD ideolojisinden ilham alınarak düzenlendiğini belirtti.

Polis zanlının süpermarketteki saldırının ardından 60 saniye içinde öldürüldüğünü belirtti. Zanlının bıçağı bir dükkandan satın aldığı duyuruldu.

Yetkililer Sri Lanka vatandaşı olan zanlının 2011 yılından bu yana Yeni Zelanda'da yaşadığını, 2016 yılından bu yana ise yetkili biriminlerin gözetiminde olduğu bilgisini verdi. Komiser Andrew Coster zanlının tek başına olduğunu söyleyerek kamuoyu için şu an bir tehlikenin bulunmadığını ifade etti.

Yeni Zelanda'da tarihin en ağır saldırısı 2019 Mart ayında düzenlenmişti. Christchurch'te iki camiye saldırı düzenleyen zanlı etrafa da gelişigüzel ateş açmıştı. Saldırıda 51 kişi yaşamını yitirmiş, 40'dan fazla insansa yaralanmıştı.

AFP, AP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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