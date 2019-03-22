Yeni Zelanda'da cuma namazı öncesi anma töreni

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ikinci haftasında cuma namazı öncesi ulusal anma töreni düzenlendi. Saldırıların hedefi olan Christchurch kentindeki Nur Camii'nin yanındaki Hagley Parkı'nda toplanan 20 bin kişi ölenler için saygı duruşunda bulundu. Başbakan Jacinda Ardern'in de katıldığı törende yaşamını yitirenlerin isimleri okundu. Törene çok sayıda ülke temsilcisi de katıldı.

Başbakan Ardern törende yaptığı konuşmada, dünyanın aşırıcılık kısır döngüsüne son vermesi gerektiğini belirterek bunun için küresel çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu. Ardern, "Bizim nefret, korku veya diğer virüslere karşı bağışıklığımız yok. Ama bunun tedavisini bulan bir ülke olabiliriz. Bu yüzden hepimizin yapacak işi var" diye konuştu.

"Eşimi öldüreni affediyorum"

Katliamda eşini kaybeden ve törende söz alan Ferid Ahmed isimli bir Müslüman, saldırganı affettiğini çünkü "volkan gibi kaynayan bir kalbe sahip olmak istemediğini" dile getirdi. Ahmed, "Sevgi ve özen dolu, merhamet dolu ve kolayca affedebilen bir kalbe sahip olmak istiyorum. Çünkü bu kalp artık başka ölümler olsun istemiyor" sözlerini kullandı.

Başbakan Jacinda Ardern

Törende sonradan Müslüman olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam da kısa bir konser verdi, "Barış treni" isimli parçasını seslendirdi. Tören ülkenin ulusal televizyonlarından da canlı yayınlandı. Sadece bu törene katılmak için Avustralya ve bazı Asya ülkelerinden çok sayıda Müslüman'ın da Yeni Zelanda'ya geldiği bildirildi. Tören sırasında güvenlik üst düzeyde tutulurken polis ülke genelinde de alarm durumunda.

Geçen hafta, saldırıların ardından gerçekleşen ilk cuma namazında da ülke çapında anma törenleri düzenlenmiş, bir araya gelen on binlerce kişi birlik mesajı vermişti.

Saldırgan 5 Nisan'da yeniden hakim karşısında

Avusturalya doğumlu Brenton Harrison Tarrant isimli saldırgan, 15 Mart tarihinde ilk olarak cuma namazı için Christchurch kentindeki Nur Camii'nde bulunan kalabalığı hedef almış, ardından yakınlardaki bir diğer camiye saldırıda bulunmuştu. Toplam 50 kişiyi öldüren Tarrant, başına taktığı anlaşılan bir kamera ile saldırıyı kaydederek, 17 dakika uzunluğundaki görüntüleri internetten canlı olarak yayınlamıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tarrant, olaydan bir gün sonra mahkemeye çıkartılarak cinayetle suçlanmıştı. Tarrant’ın pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede aşırı sağcıların kullandığı selamlama işaretini yaptığı aktarılırken, şüpheli 5 Nisan tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Yeni Zelanda hükümeti saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulmasını yasaklamıştı.

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