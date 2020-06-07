 Yeni Zelanda′da COVID-19 hastası kalmadı | DÜNYA | DW | 08.06.2020

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DÜNYA

Yeni Zelanda'da COVID-19 hastası kalmadı

Yeni Zelanda'da bilinen son COVID-19 hastasının da iyileşmesiyle ülkede hiçbir koronavirüs vakasının kalmadığı açıklandı.

Başbakan Jacinda Ardern

Başbakan Jacinda Ardern

Yeni Zelanda, koronavirüsle mücadelede önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Son 17 gündür yeni vaka tespit edimeyen ülkede, bilinen son COVID-19 hastasının da iyileştiği açıklandı.

Ancak Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri, ülkeye yurt dışından yeni vakalar gelmesi olasılığına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede 28 Şubat'tan beri ilk kez aktif vaka bulunmamasının virüsle mücadelede "önemli bir işaret" olduğunu belirten Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Ashley Bloomfield, "Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, COVID-19'a karşı tetikte olmaya devam etmemiz şart" ifadesini kullandı.

Başbakan Ardern'e övgü

Uzmanlara göre, 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'nın virüsle mücadelesindeki başarısında, ülkenin coğrafi konumunun yanı sıra Başbakan Jacinda Ardern'in gösterdiği liderlik de önemli rol oynadı.

Yeni Zelanda, pandemi sürecinde Ardern'in talimatıyla 19 Mart'ta sınırlarını yurt dışına kapatarak ülke içinde sıkı karantina önlemleri uygulamaya başlamıştı.

İlk korona vakasının Şubat ayının sonunda görüldüğü Yeni Zelanda'da şu ana kadar bin 500'ün üzerinde insanda virüs tespit edildi, 22 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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