 Yeni Zelanda′da önlemler etkili oldu, yeni vaka yok | DÜNYA | DW | 04.05.2020

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DÜNYA

Yeni Zelanda'da önlemler etkili oldu, yeni vaka yok

COVID-19 salgınına karşı sıkı önlemler alan Yeni Zelanda'da son 24 saatte yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ülkedeki sert tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceğine önümüzdeki hafta karar verilecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern önlemleri anlatıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern önlemleri anlatıyor

COVID-19 salgınının başlamasının ardından sıkı önlemler alan Yeni Zelanda'da son 24 saatte yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediği açıklandı. Böylece ülkede Mart ayı ortasından bu yana ilk kez yeni vaka saptanmamış oldu.

Yeni Zelanda Sağlık Direktörü Ashley Bloomfield, ulaşılan verilerin cesaret verici ve kutlama sebebi olduğunu ancak ülkede yeni vakalar görülüp görülmeyeceğini anlamak için önümüzdeki günleri beklemek gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda'da şu ana kadar yaklaşık bin 500 vaka görülürken 20 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle 19 Mart'ta sınırlarını yurt dışına kapatan Yeni Zelanda, ülke içinde de sıkı karantina önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Başbakan Ardern: Heba edemeyiz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki sıkı önlemlerin gevşetilip gevşetilmeyeceğine 11 Mayıs'ta karar verileceğini açıkladı. Ardern, "Nihai hedefimiz bu kadar yakınken şu ana kadar çıkardığımız iyi işi heba edemeyiz" dedi.

Ardern geçen hafta ülkedeki yeni vaka sayılarında kaydedilen büyük düşüş üzerine ekonominin toparlanması için bazı önlemler gevşetilirken yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı verdikleri "savaşı" kazandıklarını ancak ihtiyatlı kalmaları ve "aynı şekilde devam etmeleri" gerektiğini belirtmişti.

Ülkede birçok dükkân ve restoran hâlen kapalı. Öğrencilerin büyük bölümü evden eğitim alıyor. Vatandaşlardan da sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri isteniyor.

DW,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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