 Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama | DÜNYA | DW | 21.05.2019

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DÜNYA

Yeni Zelanda polisinden Christchurch saldırganına ek suçlama

Yeni Zelanda polisi Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıda 51 kişiyi öldürmekten yargılanacak saldırgana ek suçlama yöneltti. Polis saldırganın terörizm suçuyla da yargılanmasını istiyor.

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15 Mart tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişiyi öldürmek,çok sayıda kişiyi yaralamaktan yargılanacak Avustralya vatandaşı Brenton Harrison Tarrant'a   Yeni Zelanda polisi ek suçlama yönelterek "terör eyleminde bulunmak" suçundan da yargılanmasını talep etti.  Polis Tarrant'ın saldırıda yaralanan bir Türkün daha sonra hayatını kaybetmesi sonucu 50 yerine 51 kişiyi öldürmekten yargılanacağını açıkladı.

28 yaşındaki Tarrant cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı davada terör suçlamasından mahkum olması halinde en fazla ömür boyu hapis cezası alabilecek.  

11 Eylül saldırılarından sonra yeni terör yasasını yürürlüğe koyan Yeni Zelanda'da bu davaya milat olarak bakılıyor. Yeni Zelanda terörizmi "ideolojik, siyasi veya dini bir amacı yaymak için yapılan eylemlerde sivil halkın terörize edilerek ikna edilmesi amacı güdülmesi" olarak tanımlıyor.

Neuseeland Trauer nach Terroranschlag auf Moscheen | Kilbirnie- Moschee Jacinda Ardern, Premierministerin

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

"Terör saldırıları"

Saldırıdan kısa bir süre önce aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerden oluşan bir manifestoyu internette yayımlayan saldırgan, metni Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu birçok kişiye e-posta ile de göndermişti. Başbakan Ardern saldırıları "terör" diye nitelendirmiş, polis olayla ilgili "terör saldırıları" ifadesini kullanmıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tarrant, olaydan bir gün sonra mahkemeye çıkartılarak cinayetle suçlanmıştı. Tarrant’ın pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede kameralara, beyaz ırkın diğerlerinden üstün olduğuna inanan "White Power" hareketinin işaretini yaptığı gözlenmişti.

Yeni Zelanda hükümeti saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulmasını yasaklamıştı.

Psikolojik test yapılacak

Yeni Zelanda polisi dava devam ettiği için terörizm suçuyla yargılanma talebi hakkında açıklama yapmadı. Geçen ay davanın hakimi Tarrant'ın psikolojik teste tabi tutulup, yargılanmak için psikolojik durumunun uygun olup olmadığının belirlenmesini istemişti.

Bir sonraki duruşma 14 Haziran'da yapılacak.

DW, AP / SSB, HT 

© Deutsche Welle Türkçe

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