Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Yanlış anlaşılma giderildi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters, ülkesindeki cami saldırısının ardından kullandığı ifadeler ve mitinglerinde bu saldırının görüntülerini yayınlaması nedeniyle tepki gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Peters, Erdoğan'ın Türkiye'ye gidecek Yeni Zelanda vatandaşlarının hoşgörü ve sevgi ile karşılanacağı mesajını verdiğini söyledi.

Peters, Erdoğan'ın cami saldırganıyla ilgili olarak "Yeni Zelanda hesap sormayacaksa biz sorarız" ifadesinin ardından oluşan gerginlik konusunda "yanlış anlaşılmaların çözüme kavuştuğunu" söyledi. Peters, Erdoğan'dan saldırının görüntülerine mitinglerinde yer vermemesi konusunda ise bir talep dile getirmediğini çünkü bu durumun zaten sona erdiğinin farkına vardığını belirtti. Peters, daha önce yaptığı açıklamada bu görüntülerin gösterilmesinin "büyük bir haksızlık olduğunu" ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını söylemişti.

50 kişiyi öldüren Avustralyalı saldırganın yazdığı manifestoda geçen Türkiye'ye yönelik ifadelerine atıfla, "Dedeleriniz geldi tabutla geri gönderdik" açıklamasında bulunan Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Savaşı'nı kast eden bu sözleri hem Avustralya hem de Yeni Zelanda hükümetinin tepkisine neden olmuştu. Erdoğan'ın bu sözleri Çanakkale Savaşı'nda ölen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerleri anmak için her yıl 25 Nisan'da Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Şafak Ayini'ne katılmak isteyenlerde endişeye neden olmuştu.





Erdoğan ile Peters arasındaki görüşme İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının ardından gerçekleşti. Toplantıya katılan Yeni Zelandalı Bakan burada yaptığı konuşmada, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

Peters, teröristin hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez" şeklinde konuştu.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğan Yeni Zelanda halkının acısını paylaştığını belirterek, Peters'in toplantıya katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Zirve dönem başkanı olarak yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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DW,dpa/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe