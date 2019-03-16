Yeni Zelanda Christchurch katliamının yasını tutuyor

Yeni Zelanda, geçen Cuma günü Christchurch kentinde yaşanan saldırıların yasını tutuyor. Güvenlik güçleri kentteki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıların, şu anki verilere göre kişisel bir eylem olduğunu bildirdi.

Saldırıların zanlısının, hazırladığı manifestoyu eyleminden önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e de gönderdiği, bizzat Başbakan Ardern tarafından doğrulandı. Ardern, söz konusu mesajın e-posta yoluyla, iki camiye yönelik saldırıların başladığı andan dokuz dakika önce ofisine ulaştığını ancak mesajda saldırıların yeri ve zamanı hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı için, önleyici tedbirler alamadıklarını ifade etti.

Saldırıların yaşandığı camilerdeki cesetlerin yeniden sayılmasının ardından öldürülen kişi sayısının 50 olduğu ortaya çıktı. Yeni Zelanda medyasında yer alan ancak resmi makamlarca doğrulanmayan haberlere göre hayatını kaybedenlerin en genci iki, en yaşlısı ise 77 yaşındaydı. İki ağır yaralının ise hâlâ hayati tehlikesi bulunuyor.

Mahkeme Yeni Zelanda’da olacak

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 28 yaşındaki zanlının saldırdığı ikinci camiden çıktıktan sonra otomobili ile olay yerinden uzaklaşırken iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Amacı kesinlikle saldırılarına devam etmekti" dedi. Ardern ayrıca, zanlının vatandaşı olduğu Avustralya’da yargılanacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, "O, terör saldırılarının hesabını Yeni Zelanda adalet sistemi önünde verecek" ifadesini kullandı. Yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutulan zanlının müebbet hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.

Yeni Zelanda başbakanlık makamına da gönderdiği 74 sayfalık manifestosunu internet üzerinden yayınlayan zanlı, hakim önüne beyaz renkli tutuklu kıyafeti ile çıkarıldı. Elleri kelepçeli olan zanlının, burada kameralara, beyaz ırkın diğerlerinden üstün olduğuna inanan "White Power" hareketinin işaretini yapması dikkat çekti. 5 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacak olan zanlının duruşmasının ise ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Silah yasası değişiyor

Kaskına taktığı kamera ile geçen Cuma düzenlediği saldırıları sanal ortamda canlı yayınlayan zanlı, birinci camide aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu 42, ikinci camide de 8 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Zanlının üstünde ve aracında aralarında yarı otomatik ve pompalı tüfeklerin de bulunduğu beş silahla birlikte patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Son olarak Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde ikamet eden zanlının 2017 yılının Kasım ayından bu yana silah ruhsatına sahip olduğu ve bir atıcılık kulübüne de üye olduğu belirtiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin yakın tarihinde yaşanan en ağır saldırının ardından, hükümetin silah yasasını değiştireceğini vurguladı. Ülkede şu an geçerli olan ilgili yasalara göre, resmi makamlarca yapılan bir incelemenin ardından 16 yaşından itibaren silah ruhsatı alınabiliyor. Ruhsat sahibinin kaç silah bulundurduğuna ise bakılmıyor.

Milyonlarca euro bağış toplandı

Yaklaşık 5 milyon nüfusu bulunan Pasifik Okyanusu’ndaki Yeni Zelanda’nın yakın tarihinde benzer terör saldırıları ya da kitlesel katliamlar yaşanmamıştı. Christchurch kentinde insanlar olay yerlerinin yakınlarına çiçekler bırakarak, mumlar yaktı. Hafta sonunda çok sayıda dükkan ve iş yerinin kapalı kaldığı kente, normal zamanlardan daha büyük bir sükunet hakim. Saldırılarda ölenlerin yakınlarına yardım amacıyla açılan bağış hesaplarında şu ana dek milyonlarca euro toplanmış durumda.

Yaklaşık 50 bin kişilik nüfusları ile Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yüzde birini oluşturuyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Hindistan kökenli göçmenlerden oluşuyor. Ancak ölenlere dair resmi bilgiler, tüm cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından Yeni Zelanda polisi tarafından açıklanacak.

dpa / ET,BW

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