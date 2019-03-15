Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırıları sürdürme niyetindeydi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör eyleminin ardından saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar açıklanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıda yaşamını yitiren 49 kişi arasında çok sayıda çocuğun da olduğunu belirtti. Saldırıda yaralanan 39 kişinin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını, yaralılardan 11'inin ise halen yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Christchurch kentindeki Müslümanların temsilcileri ile biraraya gelen ve Müslüman sığınmacıların kaldığı bir mülteci yurdunu ziyaret eden Ardern, "Yeni Zelanda kederle birlik oldu" mesajını verdi.

Saldırılarda yaşamını yitiren veya yaralananların Türkiye, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Somali ve Afganistan kökenli mülteci ve göçmenler olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, Müslümanlar nüfusun yüzde 1'ini oluşturuyor. Ülkede, yaşayan Müslümanların sayısının 50 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Başbakan Ardern, saldırganın yeni eylemler planmış olabileceğine dikkat çekerek, "Kesinlikle saldırılarını sürdürme niyetindeydi" şeklinde konuştu. Başbakan, saldırganın ikinci camiden ayrılmasının ardından aracının polis tarafından durdurulduğunu, araçta iki silah daha ve patlayıcı madde bulunduğunu belirtti.

İlk ihbardan 36 dakika sonra gözaltına alındı

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, polisin aldığı ilk ihbardan 36 dakika sonra saldırganın gözaltına alındı. Elde edilen bulgulara göre, saldırgan önce yaklaşık 300 kişinin cuma namazını kılmak için toplandığı Nur Camii'ne gitti. Burada 41 kişiyi katlettikten sonra ikinci bir camiye giderek, burada da sekiz kişiyi öldürdü. Başına taktığı anlaşılan bir kamera ile eylemi videoya kaydederek, 17 dakika uzunluğundaki görüntüleri internetten canlı olarak yayınladı.

Cuma günü polis tarafından gözaltına alınan diğer iki şüphelinin, saldırılarla bağlantısının incelendiği ifade edildi.

Saldırgan Cumartesi günü mahkemeye çıkartıldı

Tarrant cinayetle suçlandı

İkinci saldırının ardından gözaltına alınan Brenton Tarrant Cumartesi günü mahkemeye çıkartıldı. 28 yaşındaki Avustralyalı mahkeme tarafından cinayetle suçlandı. Ancak, Tarrant'a yönelik diğer suçlamaların da yöneltilebileceği belirtildi. Mahkemeye beyaz cezaevi kıyafeti ve kelepçelerle getirilen Tarrant'ın, pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede aşırı sağcıların kullandığı selamlama işaretini yaptığı aktarıldı. Kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunmayan Tarrant'ın 5 Nisan'da yine mahkemeye çıkartılacağı, bu tarihe kadar gözaltında kalacağı belirtildi.

Silah yasasının sertleştirileceği açıklandı

Camileri hedef alan terör saldırısının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, silah edinme yasasının sertleştirileceğini açıkladı. Tarrant'ın silah edinme ruhsatının bulunduğu belirten Ardern, Tarrant'ın ikisi yarı otomatik, beş silahının bulunduğunu ifade etti. Ardern, silah edinme yasasının sertleştirilerek, yarı otomatik silahların yasaklanmasını istediğini kaydetti.

AFP,rtr,dpa/JD,ÖA

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