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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern görevi bırakacağını açıkladı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern görevi bırakacağını açıkladıFotoğraf: Loren Elliott/REUTERS
PolitikaYeni Zelanda

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den istifa kararı

59 dakika önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu görev için "yeterli gücü kalmadığını" belirterek Şubat başında görevi bırakacağını açıkladı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern sürpriz bir kararla en geç 7 Şubat'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Ardern Wellington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu işin ne gerektirdiğini biliyorum. Ve bunun gereğini yerine getirmek için yeterli gücüm kalmadığını da" dedi.

Başbakanlığın "ülkenin en ayrıcalıklı" görevlerinden biri olduğunu söyleyen Ardern, "Ama aynı zamanda en zorlarından biri" ifadesini kullandı. Sonbaharda yapılacak seçimlere atfen "Önümüzdeki dört yıl için yeterli gücü kalmadığını" söyleyen Ardern, "Ben bir insanım. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabilirsek. Ama benim için için gitme zamanı" dedi.

Yeni Zelanda'da seçimler 14 Ekim'de yapılacak. Ardern seçimler yapılana dek milletvekili olarak görev yapmaya devam edecek. Çocuğuyla daha uzun süre vakit geçireceği için mutlu olduğunu söyleyen Ardern, hayat arkadaşı ile de artık evlenmek istediğini vurguladı.

Ardern başbakanlık görevinin yanı sıra İşçi Partisi liderliğini de bırakacak. Ancak istifa kararının kendisi ve partisi ile ilgili kamuoyu anketlerinden çıkan olumsuz sonuçların etkili olduğu iddialarını reddeden Ardern,  "Gelecek seçimleri kazanamayacağımız için gitmiyorum. Çünkü kazanabiliriz ve kazanacağız da" dedi. 

Yeni Zelanda: "Hepimiz biriz!"

Ardern 2017 Ekim ayından bu yana Başkanlık görevini yürütüyor. 37 yaşında göreve geldiğinde hem ülkesinin hem de dünyanın "en genç kadın başbakanı" sıfatını almıştı. Ülkesinin pandemi döneminde sert kısıtlamalar ve kapanma önlemleriyle mümkün olduğunca az zarar görmesini sağlayan siyasetçi, 2020 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerde yeniden bu göreve seçilmişti.

Ardern görev süresi içinde pandemide kriz yönetiminin yanı sıra 2019 yılında Christchurch'te iki camiye düzenlenen, 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıları sonrasında başörtüsü takarak yaptığı konuşma ile de övgü almıştı. Konuşmasında saldırıyı kınayarak dünya genelinde Müslümanlarla dayanışma mesajı vermişti.

Ardern, Nanaia Mahuta'yı kabinesine alarak, ilk kez yerli halk Maori'den bir kadını dışişleri bakanlığı görevine getirmişti.

Jacinda Ardern dünya genelinde başbakanlık görevini yürütürken anne olan ikinci siyasetçi. Bu unvanı ilk alan siyasetçi Pakistan'da 1990 yılında görevdeyken anne olan Benazir Butto'ydu.

AFP / HT,JD

 

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