Yeni yılda gündemi hangi davalar belirleyecek?

Türkiye, 2024'te yargıdaki kritik soruşturma ve davaları konuşmaya devam edecek. Can Atalay'ın serbest kalıp kalmayacağı, Kobani davasından çıkacak karar, HDP hakkındaki kapatma davasının nasıl sonuçlanacağı, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelip gelmeyeceği, Dilan ve Engin Polat dışında hangi fenomenlere soruşturma açılacağı bu yılın yargı gündemini belirmeyecek başlıklardan bazıları olacak.

Can Atalay kararı bekleniyor

Türkiye yeni yıla Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Gezi davası tutuklusu Avukat Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği ikinci hak ihlali kararını uygulanıp uygulanmayacağı tartışmasıyla girdi. AYM, ilk ihlal kararını 25 Ekim'de vermiş, Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da bu kararı uygulamadı ve Gezi davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen Atalay'ın yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını savundu. AYM, 21 Aralık'ta ise ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Atalay'ın bu haklarının yanında bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmedildi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir kez daha Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ocak ayı içerisinde Atalay'a ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.

İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

İmamoğlu'nun siyasi yasak davası ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP tarafından bir kez daha 31 Mart yerel seçimlerinde başkan adayı olarak gösterildi. Ancak İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunuyor. Henüz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde bekleyen cezanın Yargıtay aşamasından da geçerek onanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı durumuna düşecek. Ancak yerel seçimlere kadar bu davanın istinaf ve temyiz aşamalarının tamamlanması beklenmiyor. Fakat İmamoğlu seçildikten sonra bu davada onama kararı çıkarsa bu kez başkanlığı bırakmak zorunda kalacak.

HDP kapatma davası sürüyor

Bu yıl takip edilecek bir diğer dava ise 2021 yılından bu yana AYM devam eden HDP kapatma davası olacak. Siyasi yasak getirilmesi istenen 451 kişiyle ilgili hazırlanan iddianamede, HDP'nin Hazine yardımına el konulması da isteniyor. Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) milletvekili seçilen Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 17 vekil için de siyasi yasak talep ediliyor. Kapatma için 15 üyenin en az 10'nun oyuna ihtiyaç var. Esas hakkındaki savunmaların tamamlandığı davada, şu an AYM raportörünün rapor hazırlama süreci devam ediyor. Bu raporun üyelere dağıtılmasının ardından belirlenecek bir günde AYM Genel Kurulu "kapatma" gündemiyle toplanacak. HDP, mahkeme kararıyla kapatılma riski nedeniyle yoluna DEM Parti olarak devam ediyor.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Fotoğraf: HDP

Kobani davasında karar çıkacak

HDP kapatma davasına paralel ilerleyen bir diğer yargılama ise Kobani davası. Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu 20'si tutuklu 108 kişinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı. Şu anda sanıklar, savcının cezalandırma yönünde verdiği mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmasını yapıyor. Bu hafta devam edecek duruşmada, 7 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş savunmasını sürdürecek. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı Kobani davası, Ankara Adliyesi yerine kentin dışında bulunan Sincan Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda yapılıyor.

Sinan Ateş soruşturması kritik aşamada

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, dönemin MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, iki özel harekât polisi ile tetikçi Eray Özyağcı'nın aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. Sona gelinen soruşturmada Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da dosyaya şüpheli olarak dâhil edildi. Ankara'da krize neden olan bu gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı tamamlaması gerekiyor. Ancak savcılığın Ahmet Yiğit Yıldırım'ı iddianameye koyup koymayacağı merak konusu oldu. Yine cinayetin ardından tetikçiyi kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında ayrıca yürüyen soruşturma da yakından takip edilecek.

"Fatih Terim Fonu" davası

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında kurduğu ve yüksek kâr vaadiyle arasında futbolcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası 2023 yılının en çok konuşulan olaylarından biriydi. Buna ilişkin açılan dava, 2024'te devam edecek. Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu yedi sanığın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın bir sondaki duruşması 12 Ocak'ta görüşülecek. Davanın müştekileri arasında Erzan'a milyonlarca euro kaptıran Emre Belezoğlu, Arda Turan gibi tanınmış futbolcular ile Fatih Terim'in kızı Buse Terim de yer alıyor. Ancak savcılık iddianamede Terim'in "müşteki" olarak kaydetmedi ve buna ilişkin soruşturmayı ayrı yürütme kararı aldı.

Dilan Polat kara para aklamak suçlamasıyla cezaevinde Fotoğraf: DHA

Dilan-Engin Polat davası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fenomenler" hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması da yeni yılda konuşulmaya devam edilecek. Savcılığın soruşturması kapsamında Polat çiftinin arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış ve şirketlerine kayyım atanmıştı. 2024 yılında bu soruşturmanın davaya dönüşmesi beklenirken diğer fenomenlere operasyon yapılması bekleniyor.

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