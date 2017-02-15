Yeni varyant alarmı: Güney Afrika'ya uçuşlar sınırlandırılıyor

Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı belirtilen ve bu nedenle bulaş riskinin yüksek olmasından endişe edilen "B.1.1.529" kodlu yeni tür koronavirüs, dünyayı alarma geçirdi. Ülkeler art arta seyahat kısıtlaması kararları alırken Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Perşembe günü 22 vakada bu varyantın tespit edildiğini belirterek başka vakaların da olabileceğine dikkat çekti. Ensitüsü, virüsün genetik yapısını anlamak için varyantın genom analizinin sürdüğünü belirtti.

Enstitü, verilerin sınırlı olmasına rağmen uzmanların yeni varyantın ne olduğunu ve varyantla bağlantılı komplikasyonları anlayabilmek için tüm imkanlarıyla çalıştığını vurguladı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla da "Aslolan, bu görünmeyen düşmanın öngörülemez olduğu" ifadelerini kullanarak Güney Afrikalılara maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve aşı olmaları çağrısı yaptı.

DSÖ yetkilisi Maria van Kerkhove

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de varyantın "endişe varyantı" kategorisine dahil olup olmadığını araştırıyor. Araştırmaların devam ettiğine dikkat çeken DSÖ uzmanı Marie van Kerkhove, varyantın etkilerinin neler olabileceğini anlamanın birkaç hafta sürebileceğini söyledi. Virüsün çok sayıda mutasyonu olduğunu belirten Kerkhove, henüz belli olmamakla birlikte virüsün davranışını değiştirebileceğini belirterek mevcut aşı ve ilaçların etkilerinin de değerlendirildiği bilgisini verdi.

DSÖ, daha önce Delta'yı "endişe varyantı" olarak tanımlamıştı.

Uçuşlar sınırlandırılıyor

Varyantla ilgili endişenin artması üzerine çok sayıda ülke Güney Afrika ve komşu ülkeleriyle uçuşlarını sınırlandırdı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika'nın "virüs varyantı" kategorisine dahil edildiğini duyurdu. Uygulamanın Cumartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydeden Sağlık Bakanı Jens Spahn, Güney Afrika'dan havayolu şirketlerinin sadece Alman vatandaşlarının Almanya'ya dönüşü için uçacağını, ayrıca Güney Afrika'dan dönenlerin tam aşılı olsalar da 14 gün karantinaya girmeleri gerektiğini kaydetti. Spahn, gerekmesi halinde komşu ülkelerden de uçuşlara sınırlama getirilebileceğine işaret etti.

Spahn, yeni tespit edilen varyantın kendilerini endişelendirdiğini ve bu nedenle erken harekete geçtiklerini vurguladı.

Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'yi "kırmızı ülkeler" listesine alan İsrail de bu ülkelerden seyahat etmek isteyen yabancıların ülkeye giremeyeceğini duyurdu. Başbakan Naftali Bennett'in bürosundan yapılan açıklamada, bu ülkelerden gelen İsraillilerin de 14 güne kadar bir korona otelinde karantinaya girmek zorunda olduğu belirtildi. Karantinadan bir hafta sonra yapılacak PCR testinin negatif sonuç vermesi halinde karantinaya son verilebilecek.

İngiltere de yeni varyant nedeniyle Güney Afrika ile birlikte Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Esvatini ve Namibya'dan uçuşları sınırlandırdı. Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecek olanların sıkı bir otel karantinasına girmek zorunda olduğunu açıkladı. Javid, söz konusu varyantın Delta'dan daha bulaşıcı olduğuna ve mevcut aşıların da daha az etki gösterdiğine ilişkin bulgular olduğunu ifade etti.

İsrail Afrika'nın güneyindeki çok sayıda ülkeden uçuşları askıya aldı.

AB'den Güney Afrika tavsiyesi

AB Komisyonu da Güney Afrika'daki varyant nedeniyle Birlik üyelerine Güney Afrika'dan uçuşların sınırlandırılmasını tavsiye etti. Komisyon, yeni varyant nedeniyle AB'nin tamamında güney Afrika ülkeleriyle uçuşların en aza indirilmesi kararı alınmasını istedi.

AB'nin tavsiyesi sonrası Avusturya ve İtalya da Güney Afrika'dan uçuşlarını sınırlandırdı

dpa,Reuters/HS,BK

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