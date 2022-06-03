"Yeni Türkiye"de Uzan'ın tasviyesiyle başlayan otoriterleşme

Toplum"Yeni Türkiye"de Uzan'ın tasviyesiyle başlayan otoriterleşmeTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplum6 saat önce6 saat önceTürkiye'de siyasiler tutuklanıyor, STK'lar kapatılıyor. Bunun yargının siyasallaşmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu savunuluyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? https://www.dw.com/tr/yeni-t%C3%BCrkiyede-otoriterle%C5%9Fme-cem-uzan%C4%B1n-tasfiyesiyle-ba%C5%9Flayan-s%C3%BCre%C3%A7/video-62023388Reklam