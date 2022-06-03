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Toplum

"Yeni Türkiye"de Uzan'ın tasviyesiyle başlayan otoriterleşme

6 saat önce

Türkiye'de siyasiler tutuklanıyor, STK'lar kapatılıyor. Bunun yargının siyasallaşmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu savunuluyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

https://www.dw.com/tr/yeni-t%C3%BCrkiyede-otoriterle%C5%9Fme-cem-uzan%C4%B1n-tasfiyesiyle-ba%C5%9Flayan-s%C3%BCre%C3%A7/video-62023388
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