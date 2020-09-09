 Yeni koronavirüs vakalarında rekor | DÜNYA | DW | 14.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Yeni koronavirüs vakalarında rekor

DSÖ, bir gün içerisindeki yeni korona vakalarında rekor artış tespit etti. Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde korona vakalarında 307 binden fazla artış oldu. İsrail yeniden karantina ilan eden ilk ülke oldu.

Ecuador Corona-Pandemie | Intensivstation Los Ceibos hospital in Guayaquil (Imago Images/Agencia EFE/M. Torres)

Koronavirüs salgını dünya genelinde büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı son verilere göre, bir gün içerisinde kaydedilen yeni korona vakalarında geçen hafta aynı güne kıyasla bin dolayında bir artış gerçekleşti. DSÖ, son 24 saat içerisinde dünya genelindeki korona vakalarında 307 bin 930'luk bir artış olduğunu saptadı.

Böylelikle korona vakalarının sayısı toplam 28 milyon 600 bine ulaşmış oldu. Ancak uzmanlar, tespit edilmemiş vakalar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu ülke Hindistan. Hindistan'ı ABD ile Brezilya izliyor. DSÖ'nün verilerine göre, şu ana kadar koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle dünya genelinde 917 bin kişi hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar günü 5 bin 500 olarak açıklandı.

Israel I Coronavirus I Ansprache Benjamin Netanjahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail'de ikinci karantina

Öte yandan İsrail ülkedeki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ikinci kez karantina ilan eden ilk ülke oldu. Üç hafta sürecek olan önlemler kapsamında vatandaşların evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşmaması, alışveriş merkezleri ve okulların kapalı kalması öngörülüyor. Ülkede kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra eczane ve süpermarketler de açık kalmaya devam edecek. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail televizyonundan yayınlanan konuşmasında şirketler için mali yardımların da öngörüldüğünü söyledi.

dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor

Pek çok ABD’li koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Sosyal güvenlik ağı Avrupa’daki kadar güçlü olmayan ülkede pek çok aile ancak gıda yardımlarıyla ayakta kalabiliyor.  

Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı

Dünya genelinde korona virüse yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 900 binin üzerinde.  

Karantina kurallarına uymayanlara yurt şartı

Türkiye'de koronavirüs tanısı konmasına rağmen, karantina kurallarına uymayanlar yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Uygulama karantina koşullarını sağlama imkanı olmayanlar için de geçerli olacak.  

Benzer içerik

Archivbild - Marbach | Unterricht in der Schule

Yüz yüze eğitimde çocukları hangi riskler bekliyor? 09.09.2020

Yüz yüze eğitimde çocukların karşı karşıya olduğu riskler neler? Halk sağlığı uzmanları ve eğitimcilere, çocuklara yönelik riskleri sorduk.

Sars-CoV-2 Illustration mit Weltkugel

Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı 13.09.2020

Dünya genelinde korona virüse yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 900 binin üzerinde.

USA | DW Reportage | Armenspeisungen in Hollywood

Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor 13.09.2020

Pek çok ABD’li koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Sosyal güvenlik ağı Avrupa’daki kadar güçlü olmayan ülkede pek çok aile ancak gıda yardımlarıyla ayakta kalabiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Bahreyn'e tepki gösteren Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek geldi. Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  